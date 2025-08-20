महाराष्ट्र में ‘जलप्रलय’, 24 घंटे में 575 मिमी बारिश दर्ज, आज भी रेड अलर्ट

महाराष्ट्र में लगातार पांचवें दिन भारी बारिश का सिलसिला जारी है। इससे आम लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि मुंबई में आज बारीश का जोर कुछ हद तक कम हुआ है, लेकिन रुक रुककर हो रही भारी बारिश की वजह से लोगों को अपने दैनिक कार्यों को करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले दो दिन तो मूसलाधार बारिश की वजह से हुए जलभराव ने मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ समेत राज्य के कई जिलों में लोगों का जीना दूभर कर दिया था।
महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में सोमवार और मंगलवार को हुई भारी बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह से अस्त-व्यस्त कर दिया था। मुंबई में बीते 24 घंटे में रिकॉर्ड बारिश हुई है। विक्रोली में 223.5 मिमी, सांताक्रूज में 206.6 मिमी, भायखला में 184.0 मिमी, जुहू में 148.5 मिमी, बांद्रा में 132.5 मिमी, कोलाबा में 100.2 मिमी बारिश दर्ज हुई। मौसम विभाग ने आज मुंबई समेत पूरे कोंकण में भारी बारिश की चेतावनी दी थी, जबकि रत्नागिरी जिले के लिए रेड अलर्ट जारी किया है।
मुंबई और इसके उपनगरीय इलाकों में पिछले कई दिनों से भारी बारिश हो रही है। वहीँ, महाराष्ट्र के घाट क्षेत्रों में भीषण बरसात हुई। पुणे, नासिक, सतारा और कोल्हापुर के घाट इलाकों में बदले फटने जैसी स्थिती हो गई है। मंगलवार को बीते 24 घंटे में तम्हिनी घाट में 575 मिमी, भीरा में 568 मिमी, शिरगांव में 430 मिमी, दावडी में 419 मिमी, लोनावाला में 418 मिमी, माथेरान में 438 मिमी और खंडाला में 412 मिमी बारिश दर्ज हुई। हालांकि प्रशासन की तरफ से यह पूरी कोशिश की जा रही है कि आम जनता को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हो।
मौसम विभाग ने महाराष्ट्र में 21 अगस्त तक भारी बारिश जारी रहने की संभावना जताई है। आईएमडी के अनुसार, 21 अगस्त तक मध्य महाराष्ट्र के कोंकण और आसपास के घाट क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश, जबकि कुछ स्थानों पर अत्यधिक भारी वर्षा के साथ व्यापक वर्षा हो सकती है।
मुंबई महानगर में बुधवार को भी भारी से बहुत भारी बारिश की भविष्यवाणी करते हुए मौसम विभाग ने ‘ऑरेंज’ अलर्ट जारी किया है। हालांकि सुबह 10 बजे तक बारिश के कारण किसी बड़े जलभराव या अन्य समस्या की खबर नहीं है। मध्य रेलवे, पश्चिम रेलवे, हार्बर रेलवे और 'बेस्ट' बस सेवाएं सुचारू रूप से चल रही हैं। मुंबई पुलिस, बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) और अन्य आपातकालीन सेवाएं स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं।