महाराष्ट्र में ‘जलप्रलय’, 24 घंटे में 575 मिमी बारिश दर्ज, आज भी रेड अलर्ट

मुंबई और इसके उपनगरीय इलाकों में पिछले कई दिनों से भारी बारिश हो रही है। वहीँ, महाराष्ट्र के घाट क्षेत्रों में भीषण बरसात हुई। पुणे, नासिक, सतारा और कोल्हापुर के घाट इलाकों में बदले फटने जैसी स्थिती हो गई है। मंगलवार को बीते 24 घंटे में तम्हिनी घाट में 575 मिमी, भीरा में 568 मिमी, शिरगांव में 430 मिमी, दावडी में 419 मिमी, लोनावाला में 418 मिमी, माथेरान में 438 मिमी और खंडाला में 412 मिमी बारिश दर्ज हुई। हालांकि प्रशासन की तरफ से यह पूरी कोशिश की जा रही है कि आम जनता को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हो।