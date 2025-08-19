महाराष्ट्र में भारी बारिश का कहर, 12 लोगों की मौत, 16 लंबी दूरी की ट्रेनें रद्द, जानें कल कैसा रहेगा मौसम?

नांदेड़ जिला कलेक्टर राहुल कार्डिले ने बताया कि सोमवार को हुई भारी बारिश के कारण मुखेड़ तालुका के 4 गांवों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। SDRF की टीम ने 300 लोगों को बचाया, लेकिन दुर्भाग्य से हसनद गांव में 5-6 लोगों की मौत हो गई। उनके शव आज बरामद किए गए...बारिश कम होने के बाद जलस्तर कम हो रहा है और स्थिति अभी नियंत्रण में है... लेकिन पैनगंगा और गोदावरी का बहाव अभी भी तेज है। हम स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं।