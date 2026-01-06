पत्नी फेसबुक लाइव पर थी, पति पर पलट गई ट्रॉली: महाराष्ट्र में ‘रीलस्टार’ के साथ खौफनाक हादसा

जानकारी के मुताबिक, शनिवार दोपहर को लातूर के एक चीनी कारखाने पर गन्ने से भरे ट्रैक्टरों की लंबी कतार लगी थी। अश्विनी अपने मोबाइल पर फेसबुक लाइव के जरिए कारखाने की स्थिति और अपने काम के बारे में फॉलोअर्स को बता रही थीं। तभी अचानक पास में खड़े एक ट्रैक्टर की ट्रॉली पलट गई और सीधे गणेश के ऊपर जा गिरी। अश्विनी के चिल्लाने और भागने की आवाजें लाइव वीडियो में कैद हो गईं, लेकिन तब तक गणेश की मौके पर ही मौत हो चुकी थी।