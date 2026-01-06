6 जनवरी 2026,

मुंबई

पत्नी फेसबुक लाइव पर थी, पति पर पलट गई ट्रॉली: महाराष्ट्र में ‘रीलस्टार’ के साथ खौफनाक हादसा

Maharashtra Accident: यह हादसा इतना भयावह था कि पत्नी अश्विनी सोशल मीडिया पर लाइव थीं और उनकी आंखों के सामने ही गणेश की मौत हो गई।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Jan 06, 2026

sugarcane Reelstar died in Maharashtra

(Patrika Photo)

नियति का खेल कितना क्रूर हो सकता है, इसकी एक रूह कपा देने वाली घटना महाराष्ट्र के लातूर के एक चीनी कारखाने से सामने आई है। बीड जिले के एक गन्ना कटाई मजदूर और सोशल मीडिया ‘रीलस्टार' गणेश डोंगरे की एक दुखद हादसे में मौत हो गई। जब यह हादसा हुआ, उस समय उनकी पत्नी अश्विनी फेसबुक पर लाइव थीं और उनके सामने ही उनके पति ने दम तोड़ दिया।

जानकारी के मुताबिक, बीड जिले के वडवनी तहसील के डोंगरेवाडी निवासी गणेश और अश्विनी अपनी मेहनत और संघर्ष को सोशल मीडिया पर रिल्स के माध्यम से साझा करते थे। उनके हजारों फॉलोअर्स बताये जा रहे हैं।

कैसे हुआ हादसा?

जानकारी के मुताबिक, शनिवार दोपहर को लातूर के एक चीनी कारखाने पर गन्ने से भरे ट्रैक्टरों की लंबी कतार लगी थी। अश्विनी अपने मोबाइल पर फेसबुक लाइव के जरिए कारखाने की स्थिति और अपने काम के बारे में फॉलोअर्स को बता रही थीं। तभी अचानक पास में खड़े एक ट्रैक्टर की ट्रॉली पलट गई और सीधे गणेश के ऊपर जा गिरी। अश्विनी के चिल्लाने और भागने की आवाजें लाइव वीडियो में कैद हो गईं, लेकिन तब तक गणेश की मौके पर ही मौत हो चुकी थी।

गरीबी से जंग में अकेले पड़ी अश्विनी, 3 बेटियों की जिम्मेदारी

गणेश के पास केवल एक एकड़ जमीन थी। घर की आर्थिक स्थिति सुधारने और अपनी तीन छोटी बेटियों को अच्छी शिक्षा देने के सपने के साथ वे पत्नी के साथ गन्ना कटाई के लिए लातूर आए थे। उनके पीछे अब उनकी पत्नी, तीन मासूम बेटियां और वृद्ध माता-पिता रह गए हैं।

चीनी मिल पर आरोप

इस घटना के बाद गन्ना कटाई मजदूरों में भारी रोष है। आरोप लगाया जा रहा है कि कारखाने के परिसर में रास्तों की खराब स्थिति और वजन प्रक्रिया में अत्यधिक देरी के कारण यह हादसा हुआ। पीड़ित परिवार को तत्काल आर्थिक सहायता देने की मांग की जा रही है। साथ ही तीनों बेटियों की शिक्षा की पूरी जिम्मेदारी भी चीनी मिल (Sugar Mill) या सरकार द्वारा उठाने की मांग भी की जा रही है।

नेताओं ने बढ़ाया मदद का हाथ

इस घटना की गूंज राजनीतिक गलियारों में भी सुनाई दी है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (अजित पवार) के नेता धनंजय मुंडे (Dhananjay Munde) ने शोक व्यक्त करते हुए परिवार को आर्थिक मदद दिलाने का आश्वासन दिया है। वहीं, पूर्व विधायक केशवराव आंधले ने गणेश की तीनों बेटियों को गोद लेने और उनकी शिक्षा का खर्च उठाने का ऐलान किया है।

Published on:

06 Jan 2026 10:19 pm

पत्नी फेसबुक लाइव पर थी, पति पर पलट गई ट्रॉली: महाराष्ट्र में 'रीलस्टार' के साथ खौफनाक हादसा

