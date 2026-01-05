दोस्ती, प्यार और ऑनलाइन नीलामी… वसई में नाबालिग का यौन शोषण, पीड़िता बोली- जावेद ने 6 महीने तक की हैवानियत

वसई के वालिव पुलिस स्टेशन में दर्ज शिकायत के अनुसार, आरोपी जावेद खान पीड़िता के पड़ोस में ही रहता था। दोनों में दोस्ती थी, इसी का फायदा उठाकर जावेद ने चोरी-छिपे नाबालिग की आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो बना लिए। पीड़िता का दावा है कि इन्हीं तस्वीरों के जरिए उसने पीड़िता को ब्लैकमेल करना शुरू किया। बदनामी के डर और दबाव के कारण वह उसके साथ मध्य प्रदेश जाने पर मजबूर हो गई, जहां एक कमरे में उसे बंद कर दिया गया। पीड़िता ने बताया कि 6 महीने तक जावेद ने उसके साथ दुष्कर्म किया और मानसिक प्रताड़ना दी। एक दिन मौका पाकर पीड़िता वहां से भाग निकली और वसई में अपने घर लौट आई।