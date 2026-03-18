जब मैं प्रेग्नेंट थी, तब मेरी जेब में सिर्फ 2000 रुपये थे… एक्ट्रेस ने आर्थिक तंगी का दर्द किया बयां

इतना ही नहीं, फिर 2021 में मसाबा गुप्ता ने भी इस कहानी को शेयर करते हुए लिखा कि उनकी मां ने जीवन की कठिनाइयों का सामना करके उन्हें इस दुनिया में लाया और अपनी बेटी को अकेले पाला है। बता दें, मसाबा एक फैशन डिजाइनर और एक्ट्रेस हैं। अपनी बेटी को अकेले पालने का नीना गुप्ता के इस फैसले ने उस दौरान काफी चर्चा बटोरीं थीं। साथ ही, एक्ट्रेस ने साल 2008 में दिल्ली स्थित चार्टर्ड अकाउंटेंट विवेक मेहरा से शादी की और हाल ही में नीना संजय मिश्रा के साथ फिल्म 'वध 2' में नजर आईं थीं।