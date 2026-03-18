Dhurandhar 2 पर सेंसर बोर्ड की बड़ी कार्रवाई, बदले गए 21 अहम हिस्से, फिर मिली रिलीज की इजाजत

Dhurandhar 2 Movie Cuts And Runtime: बॉलीवुड के स्टार रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधरः द रिवेंज' को लेकर फैंस में जबरदस्त उत्साह बना हुआ है। फिल्म का ट्रेलर रिलीज होते ही फैंस की उत्सुकता और भी बढ़ गई है। ये फिल्म 19 मार्च यानी कल थिएटरों में रिलीज होने को पूरी तरह से तैयार है, जबकि 18 मार्च यानी आज इसके पेड प्रीव्यू रखी गई हैं। बता दें, रणवीर सिंह एक बार फिर 'हमजा अली मजारी' की लीड रोल में नजर आने वाले है, जिसको देखने के लिए फैंस काफी एक्साइटेड है।