Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

मुंबई

महाराष्ट्र: शराबी ऑटो ड्राइवर ने महिला पुलिसकर्मी को घसीटा, CCTV में कैद हुई वारदात, लोगों ने सिखाया सबक

Maharashtra Crime: महाराष्ट्र के सतारा में एक रिक्शा चालक ने एक महिला पुलिसकर्मी को सड़क पर घसीटा, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गईं।

मुंबई

Dinesh Dubey

Aug 19, 2025

Auto Accident Maharashtra
AI Image

महाराष्ट्र के सातारा शहर (Satara News) से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां नशे में धुत्त एक ऑटो रिक्शा चालक ने बेखौफ होकर कई वाहनों को टक्कर मार दी। हालात तब और बिगड़ गए जब उसे रोकने की कोशिश कर रही ट्रैफिक पुलिस की एक महिला कांस्टेबल को उसने पकड़ लिया और करीब 100 मीटर तक सड़क पर घसीटता ले गया। महिला कांस्टेबल गंभीर रूप से घायल हो गईं।

जानकारी के अनुसार, सातारा शहर पुलिस की सीमा में शराब के नशे में एक ऑटो चालक ने सोमवार शाम 5 बजे करीब छह वाहनों को टक्कर मार दी। नशे में धुत रिक्शा चालक खंडोबाचा माल से मार्केट यार्ड रोड पर लापरवाही से रिक्शा चला रहा था। जैसे ही महिला कांस्टेबल ने उसे रोकने की कोशिश की, उसने उनका हाथ पकड़ लिया और रिक्शा तेज गति से भगाते हुए उन्हें सड़क पर करीब 150 मीटर तक घसीटता रहा। इससे मार्केट यार्ड रोड पर अफरातफरी मच गई और लोग दहशत में आ गए।

ये भी पढ़ें

थार की टक्कर से ऑटो चकनाचूर, 5 लोगों की मौके पर मौत, महाराष्ट्र के घाट इलाके में हुआ भीषण हादसा
मुंबई
Ratnagiri Thar accident

नागरिकों ने बचाई जान, आरोपी को पीटा

महिला कांस्टेबल को ऑटो से घसीटते देख स्थानीय नागरिक मदद के लिए दौड़ पड़े। लोगों ने रिक्शा का पीछा किया और आखिरकार उसे रोक लिया। गुस्साए नागरिकों ने चालक को मौके पर ही पकड़कर जमकर पीटा और पुलिस के हवाले कर दिया।

आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि गंभीर तौर पर घायल महिला कांस्टेबल को तुरंत निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस घटना ने पूरे शहर को हिला दिया है। लोग ट्रैफिक ड्यूटी पर तैनात महिला पुलिसकर्मी पर हुए इस हमले से आक्रोशित हैं और आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।

खून से लथपथ हालत में पुलिसकर्मी अस्पताल में भर्ती

सतारा पुलिस इंस्पेक्टर राजेंद्र म्हस्के ने कहा, "कल शाम 5 बजे एक महिला कांस्टेबल ड्यूटी पर थी। उसे सूचना मिली कि एक ऑटो चालक नशे में है और 2-3 लोगों को कुचलने के बाद भाग गया है... सूचना मिलने के बाद वह घटनास्थल पर पहुंची। जिसके बाद आरोपी ने महिला कांस्टेबल का हाथ पकड़ लिया और उसे घसीटने लगा। महिला कांस्टेबल गंभीर रूप से घायल हो गई। ऑटो चालक को गिरफ्तार कर लिया है और उसके खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया है।"

खबर शेयर करें:

Published on:

19 Aug 2025 05:44 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / महाराष्ट्र: शराबी ऑटो ड्राइवर ने महिला पुलिसकर्मी को घसीटा, CCTV में कैद हुई वारदात, लोगों ने सिखाया सबक

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.