महाराष्ट्र: शराबी ऑटो ड्राइवर ने महिला पुलिसकर्मी को घसीटा, CCTV में कैद हुई वारदात, लोगों ने सिखाया सबक

महाराष्ट्र के सातारा शहर (Satara News) से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां नशे में धुत्त एक ऑटो रिक्शा चालक ने बेखौफ होकर कई वाहनों को टक्कर मार दी। हालात तब और बिगड़ गए जब उसे रोकने की कोशिश कर रही ट्रैफिक पुलिस की एक महिला कांस्टेबल को उसने पकड़ लिया और करीब 100 मीटर तक सड़क पर घसीटता ले गया। महिला कांस्टेबल गंभीर रूप से घायल हो गईं।
जानकारी के अनुसार, सातारा शहर पुलिस की सीमा में शराब के नशे में एक ऑटो चालक ने सोमवार शाम 5 बजे करीब छह वाहनों को टक्कर मार दी। नशे में धुत रिक्शा चालक खंडोबाचा माल से मार्केट यार्ड रोड पर लापरवाही से रिक्शा चला रहा था। जैसे ही महिला कांस्टेबल ने उसे रोकने की कोशिश की, उसने उनका हाथ पकड़ लिया और रिक्शा तेज गति से भगाते हुए उन्हें सड़क पर करीब 150 मीटर तक घसीटता रहा। इससे मार्केट यार्ड रोड पर अफरातफरी मच गई और लोग दहशत में आ गए।
महिला कांस्टेबल को ऑटो से घसीटते देख स्थानीय नागरिक मदद के लिए दौड़ पड़े। लोगों ने रिक्शा का पीछा किया और आखिरकार उसे रोक लिया। गुस्साए नागरिकों ने चालक को मौके पर ही पकड़कर जमकर पीटा और पुलिस के हवाले कर दिया।
आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि गंभीर तौर पर घायल महिला कांस्टेबल को तुरंत निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस घटना ने पूरे शहर को हिला दिया है। लोग ट्रैफिक ड्यूटी पर तैनात महिला पुलिसकर्मी पर हुए इस हमले से आक्रोशित हैं और आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।
सतारा पुलिस इंस्पेक्टर राजेंद्र म्हस्के ने कहा, "कल शाम 5 बजे एक महिला कांस्टेबल ड्यूटी पर थी। उसे सूचना मिली कि एक ऑटो चालक नशे में है और 2-3 लोगों को कुचलने के बाद भाग गया है... सूचना मिलने के बाद वह घटनास्थल पर पहुंची। जिसके बाद आरोपी ने महिला कांस्टेबल का हाथ पकड़ लिया और उसे घसीटने लगा। महिला कांस्टेबल गंभीर रूप से घायल हो गई। ऑटो चालक को गिरफ्तार कर लिया है और उसके खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया है।"