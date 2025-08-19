महाराष्ट्र: शराबी ऑटो ड्राइवर ने महिला पुलिसकर्मी को घसीटा, CCTV में कैद हुई वारदात, लोगों ने सिखाया सबक

जानकारी के अनुसार, सातारा शहर पुलिस की सीमा में शराब के नशे में एक ऑटो चालक ने सोमवार शाम 5 बजे करीब छह वाहनों को टक्कर मार दी। नशे में धुत रिक्शा चालक खंडोबाचा माल से मार्केट यार्ड रोड पर लापरवाही से रिक्शा चला रहा था। जैसे ही महिला कांस्टेबल ने उसे रोकने की कोशिश की, उसने उनका हाथ पकड़ लिया और रिक्शा तेज गति से भगाते हुए उन्हें सड़क पर करीब 150 मीटर तक घसीटता रहा। इससे मार्केट यार्ड रोड पर अफरातफरी मच गई और लोग दहशत में आ गए।