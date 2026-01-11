11 जनवरी 2026,

रविवार

मनोरंजन

एक्ट्रेस संग फैंस ने की बदसलूकी… जबरदस्ती Kiss करने का Video इंटरनेट पर वायरल

Poonam Pandey Kissing Viral Video: हाल ही में एक्ट्रेस के साथ एक शर्मनाक घटना सामने आई है, जहां कुछ फैंस ने उनके साथ असम्मानजनक तरीके से बदसलूकी की, जिसका वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है।

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Jan 11, 2026

एक्ट्रेस संग फैंस ने की बदसलूकी... जबरदस्ती KISS करने का Video इंटरनेट पर वायरल

एक्ट्रेस संग फैंस ने की बदसलूकी (सोर्स: x)

Poonam Pandey Kissing Viral Video: बॉलीवुड एक्ट्रेस और उनके फैंस के बीच सेल्फी का क्रेज हमेशा से ही चला आ रहा है, लेकिन कभी-कभी कुछ लोग अपनी सारी हदें इस कदर पार कर देते हैं, जो शर्मिंदगी का सबब बन जाता है। हाल ही में अपनी बोल्डनेस के लिए फेमस एक्ट्रेस पूनम पांडे के साथ एक ऐसी ही घिनौनी हरकत हुई है, जिसका वीडियो इंटरनेट पर वायरल होने के बाद लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ गया है।

जबरदस्ती Kiss करने का Video इंटरनेट पर वायरल

वायरल हो रहे इस एक वीडियो में पूनम पांडे सड़क पर नजर आ रही हैं और देखते ही देखते अचानक वहां मौजूद लोगों की भीड़ लग गई और हर कोई अपने फोन में उनकी फोटो और वीडियो कैद करने की कोशिश करने लगा। इसी दौरान एक शख्स उनके बेहद करीब आ पहुंचा और सेल्फी लेने का नाटक करने लगा। जैसे ही पूनम ने कैमरे की ओर देखा, उस शख्स ने अचानक उन्हें 'किस' (Kiss) करने की कोशिश की।

बता दें, शख्स की इस गंदी नीयत को पूनम ने तुरंत भांप लिया, उन्होंने झटके से उसे खुद से दूर धक्का दिया फिर 4 कदम आगे बढ़ते ही उन्होंने रुककर उस शख्स की ओर पलटकर गुस्से भरी नजरों से देखा और वहां से निकल गई।

इस तरह का व्यवहार बर्दाश्त नहीं

इस पूरे घटना का वीडियो 'द जाग इंडिया' नामक इंस्टाग्राम पेज पर शेयर किया गया है। वीडियो वायरल होते ही कमेंट सेक्शन में उस शख्स के लिए गुस्से भरे कमेंट की झड़ी लग गई है। नेटिजन्स का कहना है कि किसी भी महिला के साथ इस तरह का व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। लोगों ने लिखा कि भले ही कोई एक्ट्रेस कितनी भी बोल्ड क्यों न हो, किसी को भी उसकी मर्जी के बिना छूने या इस तरह की हरकत करने का अधिकार नहीं है।

दरअसल, पूनम पांडे इंस्टाग्राम पर हमेशा एक्टिव रहती हैं और उनके 4 मिलियन (40 लाख) से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। वो अक्सर अपनी बोल्ड फोटोज और वीडियो को लेकर चर्चा में रहती हैं। पूनम ने साल 2013 में फिल्म 'नशा' से बॉलीवुड में कदम रखा था और इसके बाद वे कई ओटीटी प्रोजेक्ट्स में भी नजर आईं।

Published on:

11 Jan 2026 05:24 pm

Hindi News / Entertainment / एक्ट्रेस संग फैंस ने की बदसलूकी… जबरदस्ती Kiss करने का Video इंटरनेट पर वायरल

