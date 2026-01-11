एक्ट्रेस संग फैंस ने की बदसलूकी... जबरदस्ती KISS करने का Video इंटरनेट पर वायरल

इस पूरे घटना का वीडियो 'द जाग इंडिया' नामक इंस्टाग्राम पेज पर शेयर किया गया है। वीडियो वायरल होते ही कमेंट सेक्शन में उस शख्स के लिए गुस्से भरे कमेंट की झड़ी लग गई है। नेटिजन्स का कहना है कि किसी भी महिला के साथ इस तरह का व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। लोगों ने लिखा कि भले ही कोई एक्ट्रेस कितनी भी बोल्ड क्यों न हो, किसी को भी उसकी मर्जी के बिना छूने या इस तरह की हरकत करने का अधिकार नहीं है।