एक्ट्रेस संग फैंस ने की बदसलूकी... जबरदस्ती KISS करने का Video इंटरनेट पर वायरल

एक्ट्रेस संग फैंस ने की बदसलूकी
Poonam Pandey Kissing Viral Video: बॉलीवुड एक्ट्रेस और उनके फैंस के बीच सेल्फी का क्रेज हमेशा से ही चला आ रहा है, लेकिन कभी-कभी कुछ लोग अपनी सारी हदें इस कदर पार कर देते हैं, जो शर्मिंदगी का सबब बन जाता है। हाल ही में अपनी बोल्डनेस के लिए फेमस एक्ट्रेस पूनम पांडे के साथ एक ऐसी ही घिनौनी हरकत हुई है, जिसका वीडियो इंटरनेट पर वायरल होने के बाद लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ गया है।
वायरल हो रहे इस एक वीडियो में पूनम पांडे सड़क पर नजर आ रही हैं और देखते ही देखते अचानक वहां मौजूद लोगों की भीड़ लग गई और हर कोई अपने फोन में उनकी फोटो और वीडियो कैद करने की कोशिश करने लगा। इसी दौरान एक शख्स उनके बेहद करीब आ पहुंचा और सेल्फी लेने का नाटक करने लगा। जैसे ही पूनम ने कैमरे की ओर देखा, उस शख्स ने अचानक उन्हें 'किस' (Kiss) करने की कोशिश की।
बता दें, शख्स की इस गंदी नीयत को पूनम ने तुरंत भांप लिया, उन्होंने झटके से उसे खुद से दूर धक्का दिया फिर 4 कदम आगे बढ़ते ही उन्होंने रुककर उस शख्स की ओर पलटकर गुस्से भरी नजरों से देखा और वहां से निकल गई।
इस पूरे घटना का वीडियो 'द जाग इंडिया' नामक इंस्टाग्राम पेज पर शेयर किया गया है। वीडियो वायरल होते ही कमेंट सेक्शन में उस शख्स के लिए गुस्से भरे कमेंट की झड़ी लग गई है। नेटिजन्स का कहना है कि किसी भी महिला के साथ इस तरह का व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। लोगों ने लिखा कि भले ही कोई एक्ट्रेस कितनी भी बोल्ड क्यों न हो, किसी को भी उसकी मर्जी के बिना छूने या इस तरह की हरकत करने का अधिकार नहीं है।
दरअसल, पूनम पांडे इंस्टाग्राम पर हमेशा एक्टिव रहती हैं और उनके 4 मिलियन (40 लाख) से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। वो अक्सर अपनी बोल्ड फोटोज और वीडियो को लेकर चर्चा में रहती हैं। पूनम ने साल 2013 में फिल्म 'नशा' से बॉलीवुड में कदम रखा था और इसके बाद वे कई ओटीटी प्रोजेक्ट्स में भी नजर आईं।
