Gurgaon: दोस्त के साथ घूमने गई युवती का अपहरण, कीचड़ में फंसी आरोपी की स्कॉर्पियो और फिर…

घटना शनिवार देर रात करीब 1:30 बजे की है। पीड़िता अपने एक सहकर्मी के साथ अरावली की पहाड़ियों में स्थित लेपर्ड ट्रेल घूमने गई थी। पुलिस के अनुसार, वहां आरोपी गौरव भाटी (25) आ गया और उसने दोनों के साथ बदतमीजी शुरू कर दी। जब युवती और उसके दोस्त ने गौरव की हरकतों का विरोध किया, तो विवाद बढ़ गया। आरोपी ने युवती का फोन छीन लिया और अपनी स्कॉर्पियो की ओर भागने लगा। युवती अपना फोन लेने के लिए उसके पीछे गई, तो आरोपी ने उसे जबरन गाड़ी के अंदर खींच लिया और दरवाजा लॉक कर फरार हो गया।