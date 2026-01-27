27 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नई दिल्ली

Gurgaon: दोस्त के साथ घूमने गई युवती का अपहरण, कीचड़ में फंसी आरोपी की स्कॉर्पियो और फिर…

दिल्ली-एनसीआर के मशहूर पिकनिक स्पॉट लेपर्ड ट्रेल (Leopard Trail) से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां एक फूड वेंडर ने 23 वर्षीय युवती का अपहरण कर लिया और पुलिस को घंटों शहरभर में छकाया। हालांकि, गाड़ी के कीचड़ में फंसने के कारण युवती को पुलिस ने सुरक्षित बचा लिया। क्या है पूरा मामला? घटना [&hellip;]

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Dinesh Dubey

Jan 27, 2026

दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई (Photo: IANS)

दिल्ली-एनसीआर के मशहूर पिकनिक स्पॉट लेपर्ड ट्रेल (Leopard Trail) से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां एक फूड वेंडर ने 23 वर्षीय युवती का अपहरण कर लिया और पुलिस को घंटों शहरभर में छकाया। हालांकि, गाड़ी के कीचड़ में फंसने के कारण युवती को पुलिस ने सुरक्षित बचा लिया।

क्या है पूरा मामला?

घटना शनिवार देर रात करीब 1:30 बजे की है। पीड़िता अपने एक सहकर्मी के साथ अरावली की पहाड़ियों में स्थित लेपर्ड ट्रेल घूमने गई थी। पुलिस के अनुसार, वहां आरोपी गौरव भाटी (25) आ गया और उसने दोनों के साथ बदतमीजी शुरू कर दी। जब युवती और उसके दोस्त ने गौरव की हरकतों का विरोध किया, तो विवाद बढ़ गया। आरोपी ने युवती का फोन छीन लिया और अपनी स्कॉर्पियो की ओर भागने लगा। युवती अपना फोन लेने के लिए उसके पीछे गई, तो आरोपी ने उसे जबरन गाड़ी के अंदर खींच लिया और दरवाजा लॉक कर फरार हो गया।

युवती के दोस्त ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन आरोपी ने उसे धक्का दे दिया। सहकर्मी ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस तुरंत एक्शन में आई और स्कॉर्पियो की तलाश शुरू की।

लोकेशन ट्रेस कर आरोपी को दबोचा

सूचना मिलते ही पुलिस की कई टीमें एक्टिव हो गईं। युवती के मोबाइल लोकेशन के आधार पर पुलिस ने स्कॉर्पियो का पीछा करना शुरू किया। आरोपी पुलिस से बचने के लिए सदर्न पेरिफेरल रोड, सुभाष चौक और सेक्टर 74 में गाड़ी दौड़ाता रहा। अंत में वह युवती को एक सुनसान पहाड़ी इलाके में ले गया।

लेकिन पांडला गांव के पास उबड़-खाबड़ रास्तों पर स्कॉर्पियो का टायर कीचड़ में फंस गया। जब युवती ने शोर मचाया, तो पकड़े जाने के डर से आरोपी गौरव भाटी गाड़ी छोड़कर जंगल की ओर भाग निकला। तभी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर युवती को सुरक्षित रेस्क्यू किया।

भागने की कोशिश में आरोपी का टूटा पैर

पुलिस ने स्कॉर्पियो के मालिक का पता लगाया, जिसने बताया कि खाने-पीने का सामान बेचने वाले गौरव भाटी ने शराब खरीदने के बहाने उससे गाड़ी मांगकर ले गया था। इस आधार पर पुलिस की तीन टीमों ने छापेमारी कर कुछ ही घंटों में आरोपी को दबोच लिया।

अधिकारियों के मुताबिक, जब पुलिस गौरव भाटी को क्राइम सीन रिक्रिएट करने के लिए वारदात स्थल पर ले गई, तो उसने भागने की कोशिश की। इस दौरान वह फिसल कर गिर गया, जिससे उसके दाहिने पैर में फ्रैक्चर और चेहरे पर चोटें आईं।

मेडिकल जांच में पुष्टि हुई है कि वारदात के वक्त आरोपी नशे में था। पुलिस अब पीड़िता के मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज होने का इंतजार कर रही है, जिसके बाद मामले में यौन उत्पीड़न की धाराएं भी जोड़ी जा सकती हैं। फिलहाल आरोपी के खिलाफ अपहरण, झपटमारी और कस्टडी से भागने की कोशिश और सरकारी काम में बाधा डालने संबंधित बीएनएस की धाराओं में मामला दर्ज किया गया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

27 Jan 2026 07:56 am

Hindi News / Delhi / New Delhi / Gurgaon: दोस्त के साथ घूमने गई युवती का अपहरण, कीचड़ में फंसी आरोपी की स्कॉर्पियो और फिर…

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

पांच बच्चों और पति को छोड़कर की दूसरी शादी, सनकी बेटे ने मां को उतारा मौत के घाट… चाकू से कई बार किया वार

son stabbed his mother to death in Haryana
नई दिल्ली

Republic Day 2026: रिपब्लिक डे परेड में राहुल गांधी को पीछे बैठाने पर खड़ा हुआ विवाद, जानें क्या कहता है प्रोटोकॉल

Republic Day 2026, Republic Day Parade seating controversy, Rahul Gandhi seating row Republic Day,
राष्ट्रीय

NCR में दिखेगी ‘नमो भारत’ की रफ्तार, महज 30 मिनट में दिल्ली से हरियाणा, जानें क्या है प्लान

Delhi NCR Rapid Rail train
नई दिल्ली

पत्नी के मायके जाने पर पति ने घर बुलाई गर्लफ्रेंड, रंगे हाथ पकड़े जाने पर हुआ बवाल, मारपीट तक पहुंचा मामला

marital dispute wife caught husband with girlfriend case registered
नई दिल्ली

Delhi Planterie Cafe: दिल्ली के कैफे ने AQI 25 कर सबको चौंकाया, साफ हवा का ऐसा तरीका जो हर घर में होना चाहिए

Delhi Planterie Cafe surprises everyone with AQI of 25
नई दिल्ली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.