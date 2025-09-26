तुम्हारी पर्सनैलिटी पर मैं फिदा…कार का नंबर ट्रेस कर सिपाही ने महिला की निकाली निजी डिटेल, प्रपोज करते ही सस्पेंड

Gurugram Crime: दिल्ली से सटे गुरुग्राम से एक ऐसा मामला सामने आया, जिसने पूरे पुलिस महकमे को शर्मसार कर दिया। इसके साथ ही महिलाओं की सुरक्षा और पुलिस की जवाबदेही पर भी सवाल खड़े हो हैं। हालांकि अधिकारियों ने शिकायत मिलने पर सिपाही को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। यह मामला अब चर्चा का विषय बना है। दरअसल, गुरुग्राम निवासी एक 50 साल की महिला ने आरोप लगाया है कि गुरुग्राम पुलिस में तैनात एक कांस्टेबल ने न केवल उनका पीछा किया, बल्कि उनकी निजी जानकारी का दुरुपयोग कर इंस्टाग्राम पर आपत्तिजनक संदेश भी भेजे। मामला उजागर होने के बाद आरोपी कॉस्टेबल के खिलाफ FIR दर्ज की गई। साथ ही उसे सस्पेंड भी कर दिया गया है। मामला 14 सितंबर 2025 की रात का बताया जा रहा है।