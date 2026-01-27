‘जो भारत माता की जय नहीं बोलेगा उसकी….’ हिंदू रक्षा दल कार्यकर्ता ने गाली देते हुए दी खुलेआम चेतावनी, वीडियो वायरल

आपको बता दें कि 26 जनवरी के मौके पर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत के आह्वान पर ट्रैक्टर परेड निकाली गई थी, जिसमें हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ता भी शामिल हुए थे। रैली के दौरान हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी का एक कार्यकर्ता कार के सनरूफ से बाहर निकलकर लाउडस्पीकर लगाता है और गाली-गलौज व अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगता है। गाली देने वाले शख्स का नाम दक्ष चौधरी बताया जा रहा है, जो पिंकी चौधरी का खास माना जाता है। दल के कुछ कार्यकर्ताओं ने भी इस अभद्र भाषा का समर्थन करते हुए कहा कि जो लोग अपने देश का नारा नहीं लगा सकते, उन्हें देश में रहने का अधिकार नहीं है। फिलहाल इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।