नई दिल्ली

‘जो भारत माता की जय नहीं बोलेगा उसकी….’ हिंदू रक्षा दल कार्यकर्ता ने गाली देते हुए दी खुलेआम चेतावनी, वीडियो वायरल

Hindu Raksha Dal: गणतंत्र दिवस पर एक रैली में पिंकी चौधरी के एक कार्यकर्ता ने लाउडस्पीकर पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए “भारत माता की जय” और “वंदे मातरम्” न बोलने वालों को देश छोड़ने की धमकी दी।

नई दिल्ली

image

Imran Ansari

Jan 27, 2026

Hindu Raksha Dal worker issued a warning in Ghaziabad

Hindu Raksha Dal: गणतंत्र दिवस के अवसर पर एक परेड रैली निकाली गई थी, जिसमें दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी के एक कार्यकर्ता को सार्वजनिक रूप से अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए देखा गया। दरअसल, यह कार्यकर्ता लाउडस्पीकर के माध्यम से चिल्लाते हुए कह रहा था कि जो लोग “भारत माता की जय” नहीं बोलना चाहते और “वंदे मातरम्” कहने से परहेज करते हैं, वे देश छोड़कर चले जाएं। इसके साथ ही वह न बोलने वालों के लिए गंदी-गंदी गालियों का भी इस्तेमाल कर रहा था।

आपको बता दें कि 26 जनवरी के मौके पर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत के आह्वान पर ट्रैक्टर परेड निकाली गई थी, जिसमें हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ता भी शामिल हुए थे। रैली के दौरान हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी का एक कार्यकर्ता कार के सनरूफ से बाहर निकलकर लाउडस्पीकर लगाता है और गाली-गलौज व अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगता है। गाली देने वाले शख्स का नाम दक्ष चौधरी बताया जा रहा है, जो पिंकी चौधरी का खास माना जाता है। दल के कुछ कार्यकर्ताओं ने भी इस अभद्र भाषा का समर्थन करते हुए कहा कि जो लोग अपने देश का नारा नहीं लगा सकते, उन्हें देश में रहने का अधिकार नहीं है। फिलहाल इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

हेट के स्पीच के समर्थन में पिंकी चौधरी

इस मामले को लेकर डीसीपी ग्रामीण सुरेंद्र नाथ तिवारी ने बताया कि वीडियो मेरठ रोड का बताया जा रहा है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं, खुलेआम एक समुदाय के खिलाफ अभद्र भाषा के इस्तेमाल पर गाजियाबाद में तलवार वितरित करने के आरोप में जेल जा चुके पिंकी चौधरी ने कहा कि सार्वजनिक तौर पर गाली-गलौज करना गलत है, हालांकि कार्यकर्ता की भावनाएं गलत नहीं थीं।

