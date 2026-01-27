आंधी-बारिश और ओलावृष्टि का फिर शुरू होगा दौर! IMD का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी, दिल्ली-एनसीआर में बिगड़ेंगे हालात

Delhi NCR weather: पूरे देशभर में मौसम का मिजाज बदलता हुआ दिख रहा है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से एक तरफ पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है और वहीं दूसरी तरफ मैदानी इलाकों में बारिश और ठंडी हवाओं ने सर्दी के आहसास को दोगुना कर दिया है। इसी बीच दिल्ली-एनसीआर में भी मौसम ने करवट ली है। मंगलवार सुबह से दिल्ली और आस-पास के इलाकों में बारिश का दौर शुरू हो चुका है। इतना ही नहीं, दिल्ली के साथ-साथ नोएडा और गाजियाबाद में भी तेज बारिश और कुछ जगहों पर ओले गिरने की खबरें सामने आई हैं। इसी के चलते भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने दिल्ली के कुछ इलाकों के लिए रेड और कुछ इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।