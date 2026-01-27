27 जनवरी 2026,

नई दिल्ली

आंधी-बारिश और ओलावृष्टि का फिर शुरू होगा दौर! IMD का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी, दिल्ली-एनसीआर में बिगड़ेंगे हालात

Delhi NCR weather: मौसन विभाग के अनुसार, दिल्ली में एक बार फिर बारिश का दौर शुरू हो गया है। IMD ने कुछ इलाकों में रेड अलर्ट तो कुछ इलाकों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।

नई दिल्ली

image

Harshita Saini

Jan 27, 2026

delhi ncr weather imd new weather forecast issues red and orange alert

प्रतीकात्मक तस्वीर

Delhi NCR weather: पूरे देशभर में मौसम का मिजाज बदलता हुआ दिख रहा है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से एक तरफ पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है और वहीं दूसरी तरफ मैदानी इलाकों में बारिश और ठंडी हवाओं ने सर्दी के आहसास को दोगुना कर दिया है। इसी बीच दिल्ली-एनसीआर में भी मौसम ने करवट ली है। मंगलवार सुबह से दिल्ली और आस-पास के इलाकों में बारिश का दौर शुरू हो चुका है। इतना ही नहीं, दिल्ली के साथ-साथ नोएडा और गाजियाबाद में भी तेज बारिश और कुछ जगहों पर ओले गिरने की खबरें सामने आई हैं। इसी के चलते भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने दिल्ली के कुछ इलाकों के लिए रेड और कुछ इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।

इन इलाकों में है रैड अलर्ट

मौसम विभाग ने नॉर्थ दिल्ली, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, वेस्ट दिल्ली और साउथ वेस्ट दिल्ली में रेड अलर्ट जारी किया है। इन इलाकों में तेज से मध्यम बारिश हो सकती है। बारिश के साथ गरज-चमक, बिजली गिरने और कहीं-कहीं ओले पड़ने की भी संभावना भी जताई जा रही है। इसके अलावा तेज हवाएं भी चल सकती हैं, जिनकी रफ्तार 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। इन्हीं सब कारणों का वजह से IMD ने सतर्क रहने की चेतावनी दी है।

अगले तीन दिन छाए रहेंगे बादल

मौसम विभाग के अनुसार, अगले तीन दिनों में दिल्ली-एनसीआर के लोगों को मौसम के लिहाज से परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। IMD ने साफ-साफ शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा है कि आने वाले दिनों में लोगों की दिनचर्या पर मौसम का असर पड़ने वाला है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार, इस दौरान आसमान में बादल छाए रहने वाले हैं। इसकी वजह से सुबह के समय हल्की धुंध भी देखने को मिल सकती है। तापमान की अगर बात करें तो न्यूनतम तापमान करीब 8 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है और अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। तापमान में गिरावट की वजह से ठंड एक बार फिर बढ़ेगी और लोगों को सर्दी का ज्यादा अहसास होगा।

ऑरेंज अलर्ट कहां है?

वहीं IMD ने साउथ ईस्ट दिल्ली, साउथ दिल्ली, नई दिल्ली, शाहदरा और ईस्ट दिल्ली में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन इलाकों में बारिश के साथ बादल गरज भी सकते हैं। इसके अलावा दिल्ली-एनसीआर के दूसरे इलाकों में भी हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिली है। मौसम विभाग के अनुसार, नोएडा, गुरुग्राम और गाजियाबाद जैसे इलाकों में आसमान में बादल छाए रह सकते हैं। साथ ही बादल गरजने के साथ बारिश भी हो सकती है।

मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में मौसम का यह मिजाज आने वाले 48 घंटों में ऐसा ही रह सकता है। इस वजह से यातायात पर भी भारी असर पड़ सकता है जिसके लिए एयरलाइंस ने एडवाइजरी जारी की है। इन दिनों में ट्रैवल करने वाले लोगों को यह सलाह दी गई है कि घर से निकलने से पहले अपनी फ्लाइट से जुड़ी अपडेट को चेक कर लें।

बारिश का क्या असर देखने को मिलेगा?

सर्दी के मौसम में बारिश होने की वजह से आम लोगों के जीवन पर भारी असर पड़ने वाला है। इस दौरान लोगों को यात्रा करने में भारी समस्या का सामना करना पड़ेगा। वहीं बारिश की वजह से तापमान गिरेगा और ठंड का प्रचंड रूप देखने को मिलेगा। हालांकि बारिश होने से दिल्ली के AQI पर पॉजिटिव असर देखने को मिलेगा। बारिश की वजह से प्रदूषक तत्व दब जाएंगे, जिससे प्रदूषण थोड़ा कम होगा और लोग थोड़ी स्वच्छ हवा में सांस ले पाएंगे। लेकिन यह सुधार अस्थायी रहने वाला है। जैसे ही बारिश का दौर खत्म होगा, वैसे ही AQI पहले जिस स्तर पर था, उसी स्तर पर पहुंच जाएगा।

सोमवार को बढ़ गया था तापमान

इससे पहले सोमवार को सफदरजंग इलाके में दिन का अधिकतम तापमान 23.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। यह तापमान सामान्य से थोड़ा ज्यादा और पिछले दिन के कंपैरिजन में करीब पांच डिग्री ज्यादा था। सोमवार को दिल्ली में मौसम ने पलटी मारी थी। दिन में थोड़ी गर्माहट देखने को मिली, लेकिन जैसे ही रात हुई ठंड बढ़ गई। वहीं पालम इलाके में अधिकतम तापमान 19.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा लोधी रोड, रिज और आयानगर में दिन का तापमान 21.5 से 21.6 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया, जो लगभग सामान्य या थोड़ा कम माना गया।

