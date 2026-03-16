बंधक बनाकर हैवानियत…दिल्ली की लड़की से बिहार में गैंगरेप, कमरा दिलाने के बहाने मोतिहारी में वारदात

आपको बता दें कि यह घटना मोतिहारी जिले की है। शुक्रवार की देर रात आरोपियों के द्वारा इस शर्मनाक घटना को अंजाम दिया गया। दरअसल, दिल्ली के दादरी की रहने वाली लड़की उत्तम नगर निवासी दोस्त के साथ ट्रेन से मोतिहारी पहुंची थी। रात होने की वजह से दोनों ने मोतिहारी में ठहरने के लिए सोचा और कमरे की तलाश करने लगे। इसी बीच उन्हें कुछ लोग मिले जिन्होंने रूम दिलाने का दावा किया। आरोपियों ने होटल में कमरा दिलाने के नाम पर दोनों को अपने साथ शहर के सिहुलिया जमला ले गए। वहां पर कमरा तो नहीं मिला, लेकिन दोनों को बंधक बना लिया गया। जब पीड़िता के दोस्त ने उससे सवाल-जवाब किया, तो उसे वहां आरोपियों ने भगा दिया। इसके बाद दो युवकों ने मिलकर लड़की के साथ दुष्कर्म किया। लड़की के दोस्त ने घटनास्थल से बाहर निकलते ही इस घटना की जानकारी पुलिस को दी। सूचना मिलते ही बंजरिया पुलिस मौके पर पहुंची और एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। दोनों पीड़ित दोस्त फिलहाल पुलिस की अभिरक्षा में हैं।