राष्ट्रपति के साथ तिरंगा फहराने वाली ये महिला अफसर कौन हैं? जानिए फ्लाइट लेफ्टिनेंट अक्षिता धनकर की पूरी कहानी

इस बार की गणतंत्र दिवस परेड में महिलाओं की मजबूत मौजूदगी देखने को मिली। सीआरपीएफ की सहायक कमांडेंट सिमरन बाला ने पुरुष जवानों की टुकड़ी की कमान संभालकर सबका ध्यान खींचा। उनके साथ परेड में 140 से ज्यादा पुरुष जवान शामिल थे। सिमरन बाला 26 साल की हैं और जम्मू-कश्मीर की रहने वाली हैं। वहीं, भारतीय वायु सेना की स्क्वाड्रन लीडर निकिता चौधरी ने फ्लाइट लेफ्टिनेंट प्रखर चंद्रकार और दिनेश के साथ मिलकर परेड का नेतृत्व किया। इसके अलावा अग्निवीर बैंड की नौ महिलाएं भी वायु सेना के बैंड दल का हिस्सा बनीं, जिसने परेड को और खास बना दिया।