नई दिल्ली

गणतंत्र दिवस की परेड देखने जा रहे हैं? घर से निकलने से पहले ये जरूरी बातें जान लें

Republic Day Parade 2026: गणतंत्र दिवस परेड 2026 को लेकर दिल्ली में मेट्रो, ट्रैफिक, पार्किंग और सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। परेड देखने जाने से पहले जान लें सभी जरूरी बातें।

नई दिल्ली

image

Harshita Saini

Jan 23, 2026

republic day parade 2026 delhi metro parking traffic guide

प्रतीकात्मक तस्वीर

Republic Day Parade 2026: पूरे देश में गणतंत्र दिवस के अवसर पर लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है और हर जगह देशभक्ति का माहौल बना हुआ है। इस मौके पर दिल्ली में कर्तव्य पथ पर भव्य परेड और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इसके चलते केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस ने लोगों की सेफ्टी के लिए पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं। इस मौके पर विदेशों से भी लोग दिल्ली आने वाले हैं। ऐसे में प्रशासन ने मेट्रो, ट्रैफिक और पार्किंग की व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कुछ विशेष सुविधाएं की हैं, ताकि भीड़ होने के बाद भी आम लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़े।

26 जनवरी के लिए बदला मेट्रो का समय

गणतंत्र दिवस की परेड देखने आने वाले लोगों के लिए दिल्ली मेट्रो ने इस बार खास इंतजाम किए हैं। 26 जनवरी, सोमवार को मेट्रो नॉर्मल दिनों से पहले ही सुबह 3 बजे चलना शुरू हो जाएगी। सुबह 6 बजे तक हर 15 मिनट में मेट्रो मिलेगी। यह विशेष व्यवस्था इसलिए की गई है ताकि लोग आराम से और समय पर कर्तव्य पथ पहुंच सकें। इसके बाद मेट्रो पूरे दिन अपने सामान्य समय के अनुसार चलेगी। मेट्रो की तरफ से लोगों से कहा गया है कि वे अपनी यात्रा पहले से तय कर लें और जल्दी चलने वाली मेट्रो का फायदा उठाएं। इसके अलावा सभी मेट्रो स्टेशनों पर पार्किंग की सुविधा भी पूरी तरह उपलब्ध रहेगी।

फ्री टिकट की व्यवस्था

गणतंत्र दिवस की परेड देखने आने वाले लोगों के लिए दिल्ली मेट्रो ने एक और खास व्यवस्था की है। जिन दर्शकों के पास परेड का वैध निमंत्रण पत्र रहेगा, उन्हें मेट्रो में आने-जाने के लिए फ्री टिकट दी जाएगी, लेकिन इसके लिए उनके पास सरकारी फोटो या पहचान पत्र होना जरूरी है। बिना निमंत्रण पत्र या आईडी के यात्रियों को इस सुविधा का लाभ नहीं मिल पाएगा। इस सुविधा का इस्तेमाल करने वाले लोग उद्योग भवन या सेंट्रल सेक्रेटेरिएट मेट्रो स्टेशन पर उतरकर आसानी से तय की गई बैठने वाली जगह पर बैठ सकते हैं। इससे लोगों को भीड़ में भटकना नहीं पड़ेगा।

सुरक्षा के कड़े इंतजाम

गणतंत्र दिवस के मौके पर सुरक्षा को लेकर पूरी सख्ती बरती जा रही है। कर्तव्य पथ और उसके आसपास के इलाकों में दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बल पूरी तरह तैनात रहेंगे। हर जगह सीसीटीवी कैमरों और आधुनिक तकनीकों के जरिए पूरे इलाके पर नजर रखी जाएगी। परेड देखने वाले लोगों की एनक्लोजर में एंट्री से पहले सख्त जांच की जाएगी। दर्शकों को सिर्फ अपने साथ मोबाइल फोन ले जाने की इजाजत होगी। बैग, खाने-पीने का सामान, पावर बैंक, छाता, लाइटर, माचिस या कोई भी संदिग्ध चीज साथ ले जाना मना रहेगा। यह सब इंतजाम लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर किए गए हैं।

पार्किंग भी होगी आसान

गणतंत्र दिवस के मौके पर पार्किंग के लिए भी नई व्यवस्था की गई है। प्रशासन द्वारा क्यूआर कोड वाली पार्किंग व्यवस्था की जाएगी। दिल्ली में 22 जगहों पर इस पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी और वहां 8 हजार गाड़ियां पार्क की जा सकेंगी। लोगों को बस पार्किंग पास पर लगे क्यूआर कोड को स्कैन करना होगा और वह पार्किंग की तय जगह पर आसानी से पहुंच जाएंगे। इससे लोगों को पार्किंग के लिए इधर-उधर भटकना नहीं पड़ेगा और सड़कों पर जाम भी कम लगेगा।

