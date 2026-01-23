गणतंत्र दिवस की परेड देखने जा रहे हैं? घर से निकलने से पहले ये जरूरी बातें जान लें

गणतंत्र दिवस की परेड देखने आने वाले लोगों के लिए दिल्ली मेट्रो ने इस बार खास इंतजाम किए हैं। 26 जनवरी, सोमवार को मेट्रो नॉर्मल दिनों से पहले ही सुबह 3 बजे चलना शुरू हो जाएगी। सुबह 6 बजे तक हर 15 मिनट में मेट्रो मिलेगी। यह विशेष व्यवस्था इसलिए की गई है ताकि लोग आराम से और समय पर कर्तव्य पथ पहुंच सकें। इसके बाद मेट्रो पूरे दिन अपने सामान्य समय के अनुसार चलेगी। मेट्रो की तरफ से लोगों से कहा गया है कि वे अपनी यात्रा पहले से तय कर लें और जल्दी चलने वाली मेट्रो का फायदा उठाएं। इसके अलावा सभी मेट्रो स्टेशनों पर पार्किंग की सुविधा भी पूरी तरह उपलब्ध रहेगी।