छह साल की मासूम से हैवानियत की सारी हदें पार…3 नाबालिगों की दरिंदगी देख परिजन और पुलिस हैरान

पुलिस ने पकड़े गए दोनों नाबालिगों को किशोर न्याय बोर्ड के सामेने पेश किया है। वहीं, पीड़ित बच्ची को मेडिकल जांच के लिए हॉस्पिटल भेजा गया, जहां उसे जरूरी चिकित्सकीय सहायता और काउंसलिंग दी जा रही है। फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने कई टीमें बनाई हैं। आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है और स्थानीय लोगों से भी जानकारी इकट्ठी की जा रही है। पुलिस का कहना है कि बहुत जल्द तीसरे आरोपी को भी पकड़ लिया जाएगा।