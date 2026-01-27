छह साल की मासूम से हैवानियत की सारी हदें पार…3 नाबालिगों की दरिंदगी देख परिजन और पुलिस हैरान

प्रतीकात्मक तस्वीर
Child Abuse Case: नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के भजनपुरा इलाके से समाज को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है। यहां 6 साल की एक मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। घटना की जानकारी मिलते ही बच्ची के परिजनों ने तुरंत पुलिस को सूचना किया। मामला सामने आने के बाद इलाके में गहरी नाराजगी और आक्रोश का माहौल देखने को मिला। सूचना मिलते ही पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत संज्ञान में लिया और जांच शुरू कर दी।
जानकारी के अनुासर, तीन नाबालिगों ने पहले 6 साल की बच्ची को बहला-फुसलाकर अपना बातों में फंसाया और उसका भरोसा जीता। उसके बाद वह उसे अपने साथ ले गए और तीनों ने मिलकर उसके साथ दुष्कर्म किया।पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि आरोपी और पीड़िता एक ही इलाके के रहने वाले हैं। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने बच्ची से पूछताछ की और आरोपियों की पहचान करवाई, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की गई।
जब पीड़ित बच्ची ने पुलिस को बताया कि इस घटना में तीन लोग शामिल थे तो इसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दो नाबालिग आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, तीसरा आरोपी अभी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। मामले में बच्ची का बयान दर्ज कर लिया गया है और आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और पॉक्सो एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है।
पुलिस ने पकड़े गए दोनों नाबालिगों को किशोर न्याय बोर्ड के सामेने पेश किया है। वहीं, पीड़ित बच्ची को मेडिकल जांच के लिए हॉस्पिटल भेजा गया, जहां उसे जरूरी चिकित्सकीय सहायता और काउंसलिंग दी जा रही है। फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने कई टीमें बनाई हैं। आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है और स्थानीय लोगों से भी जानकारी इकट्ठी की जा रही है। पुलिस का कहना है कि बहुत जल्द तीसरे आरोपी को भी पकड़ लिया जाएगा।
बड़ी खबरेंView All
नई दिल्ली
दिल्ली न्यूज़
ट्रेंडिंग