गिनती न लिखने पर बेटी का कत्ल: ‘पापा ने बेलन से पीटा फिर बहन को उठाकर पटक दिया’, बेटे ने खोला कातिल बाप का राज

प्रतीकात्मक तस्वीर
Faridabad Child Murder:दिल्ली-एनसीआर के फरीदाबाद के झाड़सेंतली गांव से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने सबको झकझोर कर रख दिया है। यहां साढ़े चार साल की एक मासूम बच्ची की हत्या कर दी गई। हैरानी की बात यह है कि हत्या का आरोप खुद बच्ची के पिता पर है। इस पूरी घटना का गवाह बच्ची का सात साल का भाई बना। आरोपी पिता ने पहले इस मामले को दूसरी दिशा में ले जाने की कोशिश की, लेकिन बच्चे ने हिम्मत दिखाई और सच सबके सामने रख दिया। बच्चे की बात सुनकर मां और पुलिस दोनों हैरान रह गए।
21 जनवरी को चार साल की मासूम वंशिका की हुई हत्या का सबसे बड़ा गवाह उसका बड़ा भाई कार्तिक बना। जब यह वारदात हुई, उस समय घर पर पिता और दोनों बच्चे ही थे। कार्तिक का कहना है कि आरोपी पिता कृष्णा जैसवाल घर पर ही बच्ची को पढ़ा रहा था। वंशिका को उसके पिता ने 50 तक गिनती लिखने को कहा था, लेकिन वह नहीं लिख पाई। इस वजह से कृष्णा जैसवाल अपना आपा खो बैठा और वह उस बच्ची को बेलन से बेरहमी से मारने लगा। इतना ही नहीं, मारते हुए उसने उसे जमीन पर उठाकर भी पटका, जिस वजह से बच्ची बेहोश हो गई।
बच्ची के बेहोश हो जाने के बाद आरोपी पिता उसे तुरंत अस्पताल लेकर गया। डॉक्टरों ने जब बच्ची की चोटों को देखा तो उन्होंने आरोपी पिता से सवाल किए तो घबराए हुए आरोपी ने बिना सोचे-समझे यह कह दिया कि बच्ची सीढ़ियों से गिर गई है। जांच के बाद डॉक्टरों ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया। इसके बाद आरोपी ने पत्नी को फोन करके भी वही कहानी सुनाई। उसने कहा कि बच्ची सीढ़ियों से गिर गई थी जिस वजह से वह बेहोश हो गई और अब वह उसे हॉस्पिटल लाया है। यह सुनकर बच्ची की मां भी हॉस्पिटल पहुंची। उसके बाद शाम को दोनों बच्ची के शव को लेकर घर पहुंचे।
जैसे ही वह घर पहुंचे, वैसे ही कार्तिक ने अपनी मां को सब सच बता दिया कि कैसे उसके पिता ने उसकी बहन की छोटी सी गलती की सजा देते हुए बेरहमी से पीटा। बेटे की बात सुनते ही मां के पैरों तले से जमीन खिसक गई। महिला को यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके पति ने अपनी ही बेटी को इतनी क्रूरता से कैसे मारा? बेटे की बातें सुनकर महिला ने हिम्मत जुटाई और सेक्टर-58 थाना पुलिस को पूरी घटना की शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया।
मामले की शिकायत दर्ज करते ही पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया और उससे पूछताछ शुरू की। महिला ने पुलिस को बताया कि वह यूपी सोनभद्र के रहने वाले हैं और यहां वह किराए पर रह रहे हैं। महिला और उसके पति दोनों प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं। सुबह के समय महिला काम करने जाती है और रात के समय उसका पति जाता है। जब महिला काम पर चली जाती थी तो उसके पीछे से घर पर बच्चों की देखभाल आरोपी ही करता था। पुलिस की टीम ने आरोपी को एक दिन के लिए रिमांड पर लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है।
