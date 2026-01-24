गिनती न लिखने पर बेटी का कत्ल: ‘पापा ने बेलन से पीटा फिर बहन को उठाकर पटक दिया’, बेटे ने खोला कातिल बाप का राज

बच्ची के बेहोश हो जाने के बाद आरोपी पिता उसे तुरंत अस्पताल लेकर गया। डॉक्टरों ने जब बच्ची की चोटों को देखा तो उन्होंने आरोपी पिता से सवाल किए तो घबराए हुए आरोपी ने बिना सोचे-समझे यह कह दिया कि बच्ची सीढ़ियों से गिर गई है। जांच के बाद डॉक्टरों ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया। इसके बाद आरोपी ने पत्नी को फोन करके भी वही कहानी सुनाई। उसने कहा कि बच्ची सीढ़ियों से गिर गई थी जिस वजह से वह बेहोश हो गई और अब वह उसे हॉस्पिटल लाया है। यह सुनकर बच्ची की मां भी हॉस्पिटल पहुंची। उसके बाद शाम को दोनों बच्ची के शव को लेकर घर पहुंचे।