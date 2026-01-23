दोस्ती-ब्लैकमेलिंग और धन उगाही…एयरहोस्टेस के जाल में ऐसे फंसा कारोबारी, पति-भाई और मां पर FIR

साल 2020 में सेक्टर -54 की एक पॉश सोसाइटी में रहने वाले कारोबारी के पास फेसबुक पर एक महिला ने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी। कारोबारी ने फ्रेंड रिक्वेस्ट के एक्सेप्ट कर लिया और उनके बीच में बातचीत होने लगी। किम उर्फ प्रियंका संगमा नाम की उस महिला ने खुद को दुबई की एमिरेट्स एयरलाइंस की एयरहोस्टेस बताकर दोस्ती की। इस बात का भरोसा दिलाने के लिए उसने फ्लाइट के अंदर की कुछ तस्वीरें भी भेजी। उन दोनों के बीच में दोस्ती हो गई और फिर उन्होंने आपस में एक दूसरे को नंबर भी दे दिए जिसके बाद उनकी बात व्हाट्सऐप पर होने लगी। महिला ने बातों ही बातों में कारोबारी से उसका तस्वीरें मांगी और उसके बाद उन फोटोज का गलत इस्तेमाल करते हुए उसे ब्लैकमेल कर पैसे वसूलने लगी। यह पूरा सिलसिला पांच साल तक चला, जिसके दौरान महिला 6 करोड़ 30 लाख रुपये कारोबारी से वसूल चुकी थी।