नॉर्थ ब्लॉक में दिखेगा हड़प्पा से चोल साम्राज्य तक का इतिहास

नई दिल्ली. भारत का सबसे ताकतवर कॉरिडोर माना जाने वाला नॉर्थ ब्लॉक अब खाली हो चुका है। सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना के तहत इसे अब एक नया रूप दिया जा रहा है जो भारत का इतिहास और विकास गाथा दर्शाएगा। इसी कड़ी में यहां एक नई गैलरी बनाई जा रही है जिसका नाम होगा टाइम एंड टाइमलेसनेस। यह गैलरी करीब 1,500 वर्गमीटर में बनेगी और इसमें देशभर के संग्रहालयों और कलेक्शनों से लाई गईं करीब 100 दुर्लभ वस्तुएं रखी जाएंगी। इसका मकसद भारत की सभ्यता और समय के बीच का रिश्ता दिखाना है। यह गैलरी बताएगी कि किस तरह भारत ने समय को दार्शनिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक रूप से समझा और जिया है।