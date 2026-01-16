कम्प्यूटर जॉब बता भारतीय युवाओं से विदेश में करवा रहे गंदा काम!

एसपी क्राइम इंदु सिद्धार्थ के अनुसार पकड़े गए आरोपियों ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि, वह कतर में नौकरी करता था। वहां से वापस आकर ट्रेवल एजेंट बन गया। अनवर के साथ मिलकर काम करने लगा। दोनों ऐसे लोगों की तलाश करते थे जिन्हे टाईपिंग आती हो और कम्प्यूटर की जानते हों। ऐसे युवाओं के विदेश में अच्छी नौकरी का लालच देते थे और फिर उन्हे कंबोडिया भेज देते थे। कंबोडिया पहुंचने के बाद वहां बैठे इनके आका भारतीय युवाओं के पासपोर्ट जब्त कर लेते थे। इसके बाद उन्हे तरह-तरह की प्रताड़ना देकर उन्हे साइबर ठगी, फर्जी कॉल सेंटर और ऑनलाइन फ्रॉड गतिविधियों में शामिल किया जाता था।