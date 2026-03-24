पत्नी का दोस्त से चक्कर, डिनर पर बुलाया फिर दोनों को गोली मारकर कर दी हत्या… बेटे ने किया खुलासा

आपको बता दें कि यह मामला जिले के ट्रोनिका सिटी थाना क्षेत्र का है। यहां राशिद नाम का एक शख्स शटरिंग का काम कर परिवार को भरण-पोषण करता था। राशिद का 32 साल के फहीम से पुरानी दोस्ती थी। दोनों एक परिवार के जैसे रहते थे। फहीम अक्सर राशिद के घर आता-जाता रहता था। पुलिस के अनुसार, इस दौरान राशिद की पत्नी से उसके दोस्त का संबंध बन गया था। इस बात की भनक राशिद को लगी तो वह काफी नाराज हुआ और दोनों से इस रिश्ते को फौरन खत्म करने की बात कहने लगा, लेकिन दोनों मानने के लिए तैयार नहीं थे। इसी बीच बीते सोमवार को राशिद ने अपने दोस्त को डिनर करने के लिए अपने घर बुलाया और तीनों ने मिलकर खाना खाया। तभी फिर से इस अवैध रिश्ते को लेकर बात होने लगी। बहस होते-होते बात इतनी बढ़ गई कि राशिद ने दोनों को गोली मारकर हत्या कर दी।