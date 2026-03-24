दिल्ली विधानसभा में हड़कंप: स्पीकर विजेंद्र गुप्ता और मेट्रो स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी, PM मोदी और CM रेखा गुप्ता का भी ईमेल में जिक्र

धमकी की सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस, बम निरोधक दस्ता (BDDS) और डॉग स्क्वायड की टीमों ने विधानसभा परिसर में सघन तलाशी अभियान शुरू कर दिया। वहीं विधानसभा मेट्रो स्टेशन पर भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और हर संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। इस बीच दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और साइबर यूनिट ईमेल के स्रोत का पता लगाने में जुटी हैं, ताकि यह पता चल सके कि संदेश किस जगह और किस सर्वर से भेजे गए। शुरुआती जांच में मामले को शरारती हरकत और संभावित बड़ी साजिश दोनों एंगल से देखा जा रहा है। विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने इस घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि सुरक्षा एजेंसियां अपना काम कर रही हैं और किसी भी प्रकार की धमकी से डरा नहीं जा सकता। फिलहाल पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है।