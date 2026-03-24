Delhi Budget 2026: छात्राओं को साइकिल और लैपटॉप, CM रेखा गुप्ता ने शिक्षा बजट के लिए खोला 19,000 करोड़ का खजाना

मुख्यमंत्री ने छात्राओं की सुविधा और शिक्षा के प्रति उनके उत्साह को बढ़ाने के लिए दो प्रमुख योजनाओं का एलान किया कि

सरकारी स्कूलों में कक्षा 9वीं में पढ़ने वाली सभी छात्राओं को दिल्ली सरकार की ओर से साइकिल उपहार में दी जाएगी। इसके लिए बजट में 9 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि छात्राओं से चर्चा के दौरान ट्रांसपोर्ट की समस्या सामने आई थी, जिसे दूर करने के लिए यह कदम उठाया गया है। कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा में मेरिट में आने वाले छात्रों को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के लिए सरकार मुफ्त लैपटॉप प्रदान करेगी। इसके लिए 10 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।