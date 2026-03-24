वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत कर रहा तेजी से विकास: बिरला

उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत और श्रीलंका के बीच मजबूत सहयोग आपसी प्रगति और साझा समृद्धि को बढ़ावा दे सकता है। दोनों पक्षों ने यह भी माना कि बुनियादी ढांचा दोनों देशों के बीच सहयोग का एक नया क्षेत्र बन सकता है। बिरला ने प्रतिनिधिमंडल को अवगत कराया कि दोनों सांसदों के बीच संबंधों को और सुदृढ़ करने के लिए 11 सदस्यीय भारत श्रीलंका संसदीय मैत्री समूह का गठन किया गया है। बिरला ने जवाबदेही और प्रभावी शासन सुनिश्चित करने में संसदीय समितियों की महत्वपूर्ण भूमिका को भी रेखांकित किया। बाद में, प्रतिनिधिमंडल ने आवास और शहरी मामलों की संसदीय समिति के साथ संवाद किया।