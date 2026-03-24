Delhi Budget 2026: दिल्ली की बहनों को CM रेखा गुप्ता का तोहफा, ‘महिला समृद्धि योजना’ के तहत मिलेंगे 2500 रुपए

Delhi Budget 2026: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली विधानसभा में अपनी सरकार का दूसरा बजट पेश करते हुए महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के अपने प्रमुख चुनावी वादे को पूरा करने का ठोस भरोसा दिया है। उन्होंने घोषणा की कि 'महिला समृद्धि योजना' के तहत दिल्ली की पात्र बहनों को हर महीने 2500 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जिसके लिए बजट में 5100 करोड़ रुपये का भारी-भरकम प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि यह कोई अस्थायी योजना नहीं है बल्कि इसे निरंतर चलाया जाएगा, और लाभार्थियों की सही पहचान सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष जांच कमेटी का गठन भी कर दिया गया है जो वर्तमान में सक्रियता से काम कर रही है।