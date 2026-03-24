24 मार्च 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नई दिल्ली

Delhi Budget 2026: दिल्ली की बहनों को CM रेखा गुप्ता का तोहफा, ‘महिला समृद्धि योजना’ के तहत मिलेंगे 2500 रुपए

Delhi Budget 2026: दिल्ली विधानसभा में दूसरा बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ‘महिला समृद्धि योजना’ के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये देने का ऐलान किया है। इस योजना के लिए 5100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है और लाभार्थियों की पहचान के लिए विशेष जांच कमेटी भी बनाई गई है।

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Imran Ansari

Mar 24, 2026

Delhi Budget 2026 Rekha Gupta government provide 2,500 per month women Delhi

Delhi Budget 2026: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली विधानसभा में अपनी सरकार का दूसरा बजट पेश करते हुए महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के अपने प्रमुख चुनावी वादे को पूरा करने का ठोस भरोसा दिया है। उन्होंने घोषणा की कि 'महिला समृद्धि योजना' के तहत दिल्ली की पात्र बहनों को हर महीने 2500 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जिसके लिए बजट में 5100 करोड़ रुपये का भारी-भरकम प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि यह कोई अस्थायी योजना नहीं है बल्कि इसे निरंतर चलाया जाएगा, और लाभार्थियों की सही पहचान सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष जांच कमेटी का गठन भी कर दिया गया है जो वर्तमान में सक्रियता से काम कर रही है।

महिला एवं बाल विकास और समाज कल्याण के क्षेत्र में सरकार ने अपना खजाना खोलते हुए कुल 7406 करोड़ रुपये से अधिक का आवंटन किया है, जिसमें से एक बड़ा हिस्सा सीधे तौर पर महिला उत्थान की योजनाओं पर खर्च होगा। मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि सरकार जल्द ही एक समर्पित ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च करने जा रही है, जिसके माध्यम से पात्र महिलाएं इस योजना का लाभ उठाने के लिए घर बैठे आसानी से आवेदन कर सकेंगी। इस कदम का उद्देश्य बिचौलियों को खत्म करना और सीधे जरूरतमंद महिलाओं के बैंक खातों तक सहायता पहुंचाना है, जिससे दिल्ली की लाखों महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार आने की उम्मीद है।

बजट का 21 फीसदी हिस्सा 'ग्रीन बजट' के लिए आरक्षित

इस साल के बजट की सबसे अनूठी विशेषता इसका 'ग्रीन बजट' स्वरूप है, जिसमें मुख्यमंत्री ने पर्यावरण संरक्षण को विकास का केंद्र बिंदु बनाया है। रेखा गुप्ता ने सदन को संबोधित करते हुए कहा कि कुल बजट का 21 फीसदी हिस्सा विशेष रूप से 'ग्रीन बजट' के लिए आरक्षित किया गया है, ताकि दिल्ली की हर नीति और योजना को पर्यावरण के नजरिए से लागू किया जा सके। उन्होंने जोर देकर कहा कि उनकी सरकार का हर फैसला आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य और दिल्ली के प्रदूषण मुक्त वातावरण को ध्यान में रखकर लिया गया है, जिससे राजधानी को एक स्वच्छ और टिकाऊ वैश्विक शहर के रूप में विकसित किया जा सके।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Delhi News

Rekha Gupta

Published on:

24 Mar 2026 02:06 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / Delhi Budget 2026: दिल्ली की बहनों को CM रेखा गुप्ता का तोहफा, ‘महिला समृद्धि योजना’ के तहत मिलेंगे 2500 रुपए

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

Delhi Budget 2026: छात्राओं को साइकिल और लैपटॉप, CM रेखा गुप्ता ने शिक्षा बजट के लिए खोला 19,000 करोड़ का खजाना

CM Rekha Gupta will give bicycles and laptops to girl students
नई दिल्ली

पत्नी का दोस्त से चक्कर, डिनर पर बुलाया फिर दोनों को गोली मारकर कर दी हत्या… बेटे ने किया खुलासा

Husband shoots dead friend and wife in Ghaziabad
नई दिल्ली

दिल्ली विधानसभा में हड़कंप: स्पीकर विजेंद्र गुप्ता और मेट्रो स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी, PM मोदी और CM रेखा गुप्ता का भी ईमेल में जिक्र

Bomb threat to Delhi Assembly Speaker Vijender Gupta and Metro station
नई दिल्ली

वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत कर रहा तेजी से विकास: बिरला

नई दिल्ली

अमेरिका के व्यापार समझौते से तबाह हो जाएंगे किसान और लघु व मध्यम उद्योग: राहुल

नई दिल्ली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.