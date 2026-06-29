500 किलोमीटर दूर से आया मौत का फरिश्ता, जेठानी के पास सो रही पत्नी पर चाकू से किए वार, तीन बच्चों के सिर से उठा मां का साया

Delhi murder case: दिल्ली के कड़कड़डूमा गांव में एक महिला की हत्या के मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पुलिस के मुताबिक आरोपी पति लखनऊ से पहले ही चाकू खरीदकर दिल्ली पहुंचा था और सुबह-सुबह जेठानी के घर सो रही पत्नी पर चाकू से हमला कर उसकी जान ले ली। वारदात के कुछ ही घंटों के भीतर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।