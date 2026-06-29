500 किलोमीटर दूर से आया मौत का फरिश्ता, जेठानी के पास सो रही पत्नी पर चाकू से किए वार, तीन बच्चों के सिर से उठा मां का साया

पति ने जेठानी के घर सो रही पत्नी पर चाकू से हमला कर उसकी जान ले ली।
Delhi murder case: दिल्ली के कड़कड़डूमा गांव में एक महिला की हत्या के मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पुलिस के मुताबिक आरोपी पति लखनऊ से पहले ही चाकू खरीदकर दिल्ली पहुंचा था और सुबह-सुबह जेठानी के घर सो रही पत्नी पर चाकू से हमला कर उसकी जान ले ली। वारदात के कुछ ही घंटों के भीतर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी अनुज जोशी वारदात से एक रात पहले ही बस से लखनऊ से दिल्ली पहुंचा था। वह रास्ते में नहीं, बल्कि लखनऊ से ही चाकू खरीदकर लाया था। इससे शुरुआती जांच में यह बात सामने आई कि हत्या पहले से तय योजना के तहत की गई थी।
बीते रविवार सुबह करीब 5:40 बजे आरोपी कड़कड़डूमा गांव पहुंचा। जिस कमरे में उसकी पत्नी सोनम जोशी अपनी जेठानी के घर सो रही थी, वहां जाकर उसने चाकू से कई वार किए। महिला को संभलने तक का मौका नहीं मिला। वारदात के बाद आरोपी ने चाकू प्लास्टिक के बैग में छिपा दिया।
घटना की सूचना मिलते ही आनंद विहार थाना पुलिस मौके पर पहुंची। क्राइम टीम और एफएसएल ने मौके से सबूत जुटाए। आसपास के लोगों और परिवार से पूछताछ के बाद पुलिस ने कुछ ही घंटों में आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया। उसकी निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल चाकू भी बरामद कर लिया गया।
मृतक सोनम जोशी मूल रूप से लखनऊ की रहने वाली थी। वह नोएडा में फुल-टाइम घरेलू सहायिका के रूप में काम करती थी। वारदात के समय वह अपनी जेठानी कौशल के घर ठहरी हुई थी।
पुलिस के मुताबिक अनुज जोशी की यह दूसरी शादी थी। पहली पत्नी से उसके दो बच्चे हैं, जबकि सोनम से तीन बच्चे हैं। फिलहाल पांचों बच्चे लखनऊ में आरोपी के साथ रहते थे। हत्या के पीछे की असली वजह जानने के लिए पुलिस उससे पूछताछ कर रही है।
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