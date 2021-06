ICSI CS Exam Dates 2021 announced: 10 से 20 अगस्त के बीच होंगी CS की परीक्षाएं, रिवाइज्ड टाइम टेबल जारी, यहां से करें चेक

ICSI CS Exam Dates 2021 announced: ICSI ने CS फाउंडेशन, व्यावसायिक और कार्यकारी कार्यक्रमों के लिए तारीखों की घोषणा कर दी है। ओल्ड एवं न्यू सिलेबस की परीक्षाओं के लिए भी टाइम टेबल जारी किए गए हैं। संशोधित टाइम टेबल के मुतबिक सीएस की परीक्षा अब 10 अगस्त से शुरू होकर 20 अगस्त को समाप्त होंगी। सीएस विभिन्न पाठ्यक्रमों के छात्र इस बारे में डिटेल जानकारी आईसीएसआई की आधिकारिक icsi.edu. पर जाकर हासिल कर सकते हैं। आईसीएसआई की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक सीएस की परीक्षाएं ( CS Exam 2021 ) 15 अगस्त 2021 को छोड़कर सभी दिनों में आयोजित की जाएंगी। 21 अगस्त, 22, 23 और 24 अगस्त की तारीखों को रिजर्व में रखा गया है। ताकि किसी भी आकस्मिकता की स्थिति में संस्थान अपने कार्यक्रमों में बदलाव कर सकता हैं।

आईसीएसआई सीएस फाउंडेशन कोर्स रिवाइज्ड टाईम-टेबल

आईसीएसआई ( ICSI ) द्वारा जारी सीएस फाउंडेशन कोर्स रिवाइज्ड टाईम-टेबल 2021 के मुताबिक इस कोर्स की परीक्षाएं दो ही दिनों में समाप्त हो जाएंगी। सीएस फाउंडेशन के लिए 13 अगस्त को पेपर 1 और पेपर 2 का आयोजन किया जाना है। दोनो पेपरों के लिए चार बैच में परीक्षाएं होंगी और एक-एक बैच की परीक्षा अवधि 90 मिनट होगी। इसी प्रकार अगले दिन 14 अगस्त को पेपर 3 और पेपर 4 का आयोजन 90 मिनट के चार बैच में आयोजित किया जाना है।

आईसीएसआई सीएस एग्जीक्यूटिव एवं प्रोफेशनल रिवाइज्ड टाईम-टेबल

आईसीएसआई ने एग्जीक्यूटिव ओल्ड सिलेबस एवं न्यू सिलेबस और प्रोफेशनल ओल्ड एवं न्यू सिलेबस कोर्सेस की परीक्षाओं के लिए रिवाइज्ड टाईम-टेबल भी जारी कर दिए गए हैं। ताजा अपडेट के मुताबिक सीएस एग्जीक्यूटिव एवं प्रोफेशनल कोर्सेस की परीक्षाएं निर्धारित तिथियों पर सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक तीन घंटे की एक ही पाली में आयोजित की जाएंगी।

ICSI CS Exam Dates 2021

इसके अलावा सीएस एग्जीक्यूटिव ओल्ड सिलेबस की परीक्षाएं 10 अगस्त से 17 अगस्त तक आयोजित होंगी। सीएस एग्जीक्यूटिव न्यू सिलेबस के एग्जाम 10 से 18 अगस्त तक आयोजित होंगे। सीएस प्रोफेशनल ओल्ड और न्यू सिलेबस की परीक्षाएं 10 से 20 अगस्त तक चलेंगी। जिन उम्मीदवारों ने परीक्षा के लिए आवेदन किया है, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे नवीनतम अपडेट के लिए आईसीएसआई की आधिकारिक वेबसाइट नियमित रूप से चेक करते रहें।

