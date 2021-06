शिक्षा मंत्रालय ने कुलपतियों के साथ बुलाई बैठक, सीयूएसईटी, जेईई, और नीट 2021 की डेट पर होगा मंथन

HRD Ministry to meet VCstoday: सीबीएसई 12वीं बोर्ड की परीक्षा रदृद करने के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने केद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ बैठक बुलाई है। बैठक में सीयूएसईटी, जेईई मेन और एडवांस और नीट 2021 परीक्षा पर चर्चा होगी।

HRD Ministry to meet VCs today: कोविड-19 की दूसरी लहर के बीच केंद्रीय शिक्षा म़ंत्रालय ने एक अहम फैसला लिया है। इस फैसले के तहत शिक्षा मंत्रालय ने केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। यह बैठक आज होने की संभावना है। ताजा अपडेट के मुताबिक शिक्षा मंत्रालय ने सीबीएसई 12 बोर्ड की परीक्षा रदृद करने के बाद अब सीयूएसईटी, जेईई अप्रेल मई मेन, जेईई एडवांस और नीट 2021 परीक्षा पर मंथन करने के मकसद से बैठक बुलाई है। चर्चा के दौरान केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए कॉमन एंट्रांस टेस्ट और जेईई और नीट परीक्षा की तारीख पर फैसला लिया जा सकता है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय 15 दिनों के अंदर यह काम कर लेना चाहता है। उम्मीद है कि अप्रैल और मई सत्र की जेईई (मेन) और नीट यूजी परीक्षा के लिए नई तारीखों की भी जल्द घोषणा करेगा।

15 दिनों के अंदर होगा तारीखों का ऐलान

केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय इन सभी मुद्दों को केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ उठाने जा रहा है। सीयूसीईटी और अन्य टर्म-एंड परीक्षाओं के आयोजन पर चर्चा करेगा। अगर किसी कारण से आज बैठक नहीं हुई तो चालू सप्ताह के अंदर इस बैठक को बुलाए जाने की संभावना है। मंत्रालय के अधिकारियों ने संकेत दिया है कि जेईई (मेन) और नीट-यूजी को रद्द नहीं किया जाएगा। इन परीक्षाओं को रद्द करने का कोई सवाल ही नहीं है। अगले 15 दिनों में कोरोना की स्थिति के आधार पर नई तारीखों की घोषणा की जाएगी।

केंद्रीय विश्वविद्यालयों में दाखिले की प्रक्रिया प्रभावित

देश भर में कोरोना महामारी की दूसरी लहर की वजह से जेईई (मुख्य) परीक्षा स्थगित कर दी गई थी। जबकि नीट यूजी परीक्षा 2021 को एक अगस्त, 2021 के लिए निर्धारित है। सीयूएसईटी को लेकर अभी तक कोई फैसला नहीं हो सका है। इसका सीधा असर दिल्ली विश्वविद्यालयों में दाखिले की प्रक्रिया पर हुआ है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी ने लॉकडाउन के कारण इसकी पंजीकरण प्रक्रिया शुरू नहीं की है।

मूल्यांकन नीति पर फैसले का इंतजार

सीबीएसई 12वीं बोर्ड की परीक्षा रद्द होने के बाद अन्य राष्ट्रीय, राज्य और निजी बोर्डों ने भी 12वीं कक्षा की परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। उच्च शिक्षा संस्थान, अपनी मूल्यांकन नीति की घोषणा के लिए बोर्ड के फैसले की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मूल्यांकन असमानता की चिंताओं के साथ वैकल्पिक उपायों पर भी विचार किया जा रहा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर से सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट (CUCET यानी सीयूसीईटी) पर चर्चा से संकेत मिलता है कि सरकार परीक्षा आयोजित करने के बारे में सोच रही है, जिसे देशभर में कोविड -19 मामलों की वृद्धि के कारण रोक दिया गया था।

