जारी होने वाले है जेईई एडवांस के एडमिट कार्ड, स्टूडेंट्स इन बातों का रखें ध्यान

JEE Advanced 2026 Admit Card Update: आईआईटी रुड़की जल्द ही जेईई एडवांस 2026 के एडमिट कार्ड जारी करने की तैयारी में है। ताजा जानकारी के मुताबिक, एडमिट कार्ड मई के दूसरे सप्ताह में आधिकारिक वेबसाइट पर लाइव कर दिए जाएंगे। जो स्टूडेंट्स जेईई मेन क्वालिफाई कर एडवांस परीक्षा के लिए रजिस्टर कर चुके हैं, वे अपना एडमिट कार्ड ऑनलाइन मोड में डाउनलोड कर सकेंगे। बता दें कि इस बार एडमिट कार्ड की कोई भी फिजिकल कॉपी डाक से नहीं भेजी जाएगी।