जारी होने वाले है जेईई एडवांस के एडमिट कार्ड, स्टूडेंट्स इन बातों का रखें ध्यान

JEE Advanced Admit Card 2026 Update (Image- Freepik)
JEE Advanced 2026 Admit Card Update: आईआईटी रुड़की जल्द ही जेईई एडवांस 2026 के एडमिट कार्ड जारी करने की तैयारी में है। ताजा जानकारी के मुताबिक, एडमिट कार्ड मई के दूसरे सप्ताह में आधिकारिक वेबसाइट पर लाइव कर दिए जाएंगे। जो स्टूडेंट्स जेईई मेन क्वालिफाई कर एडवांस परीक्षा के लिए रजिस्टर कर चुके हैं, वे अपना एडमिट कार्ड ऑनलाइन मोड में डाउनलोड कर सकेंगे। बता दें कि इस बार एडमिट कार्ड की कोई भी फिजिकल कॉपी डाक से नहीं भेजी जाएगी।
स्टूडेंट्स अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद उस पर दी गई जानकारियों को अच्छी तरह जांच लें। एडमिट कार्ड पर आपका नाम, रोल नंबर, फोटो, सिग्नेचर, एग्जाम सेंटर का पता, परीक्षा की तारीख, समय और श्रेणी जैसी अहम डिटेल्स मौजूद होंगी। इसके साथ ही परीक्षा के दिन फॉलो किए जाने वाले जरूरी दिशा-निर्देश भी दिए गए होंगे। एग्जाम सेंटर में प्रवेश के लिए एडमिट कार्ड सबसे जरूरी दस्तावेज है, जिसके बिना किसी भी स्टूडेंट को एंट्री नहीं दी जाएगी।
कैंडिडेट्स यहां दिए गए कुछ आसान स्टेप्स को फॉलो करके जेईई एडवांस का एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं:
बता दें जेईई एडवांस्ड 2026 की परीक्षा 17 मई 2026 को आयोजित होनी तय है। इसके बाद एनआईटी (NIT), आईआईआईटी (IIIT) और अन्य सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों में प्रवेश के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। आईआईटी रुड़की ने स्टूडेंट्स को सलाह दी है कि वे उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा से जुड़ी किसी भी अन्य लेटेस्ट अपडेट के लिए समय-समय पर ऑफिशियल वेबसाइट jeemain.nta.nic.in चेक करते रहें।
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