जयपुर मेट्रो फेज-2 को जल्द मिलेगी केन्द्र की मंजूरी

केन्द्रीय कृषि सचिव डॉ. देवेश चतुर्वेदी से मुलाकात करते सीएस श्रीनिवास
नई दिल्ली। बालोतरा रिफाइनरी के औपचारिक संचालन की तिथि जल्द ही तय होगी। राजस्थान के मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने रिफाइनरी और जयपुर मेट्रो फेज -2 के मुद्दे पर शुक्रवार को यहां केन्द्रीय कैबिनेट सचिव से मुलाकात की। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने यहां केन्द्र के अधिकारियों के साथ एक के बाद एक सात मीटिंग कर राजस्थान से जुड़े विभिन्न मामलों में प्रदेश का पक्ष रखा। केबिनेट सेक्रेट्री टीवी सोमनाथन से मीटिंग में बालोतरा रिफाइनरी के संचालन और उद्घाटन के साथ ही जयपुर मेट्रो फेज- 2 को भी जल्द ही केन्द्र की अनुमति को लेकर भी चर्चा हुई। इसके साथ ही श्रीनिवास ने कैबिनेट सचिव को मुख्य सचिवों के सम्मेलन के निर्णयों पर राजस्थान में हो रही फॉलोअप कार्रवाई के बारे में भी उन्हें बताया।
केन्द्रीय सचिव रचना शाह से मुलाकात करते सीएस श्रीनिवास
केन्द्रीय गृह सचिव गोविन्द मोहन के साथ मुलाकात में मुख्य सचिव ने राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय के जयपुर कैम्पस के बारे में चर्चा की। कृषि सचिव देवेश चतुर्वेदी से कृषि भवन में मुलाकात के दौरान राजस्थान में कृषि प्रौद्योगिकी की प्रगति और ग्राम 2026 के लिए सहयोग के साथ ही केंद्रीय अनुदानों को जारी करने का आग्रह भी किया। केन्द्रीय डीओपीटी सचिव रचना शाह के साथ मुलाकात के दौरान मिशन कर्मयोगी, प्रदेश में कैडर प्रबंधन जैसे विषयों पर चर्चा हुई। गौरतलब है कि प्रदेश के कुछ अधिकारियों की राज्य में वापसी के लिए केन्द्र को अनुरोध किया हुआ है। एमएसएमई सचिव सुभाष चंद्र लाल दास से मुलाकात में प्रदेश में एमएसएमई के लिए बैंको से अधिक ऋण उपलब्ध करवाने के मुददे पर चर्चा हुई। इसके अलावा पंचायती राज सचिव से मुलाकात कर उन्हें राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों की तैयारियों के बारे में जानकारी दी। मुख्य सचिव ने इससे पहले जनगणना को लेकर हुए मुख्य सचिवों और राज्य के नोडल अधिकारियों के सम्मेलन में भी हिस्सा लिया। जिसमें जनगणना की प्रक्रिया को लेकर चर्चा की गई।
कैबिनेट सेक्रेट्री ने राजस्थान के नवाचारों की सराहना की सोमनाथन ने केन्द्र के प्रगति मॉडल की तर्ज पर राज उन्नति लागू करने के लिए विशेष तौर पर राजस्थान की सराहना की। गौरतलब है कि राजस्थान ऐसा पहला राज्य है जिसने केन्द्र के समीक्षा कार्यक्रम प्रगति की तर्ज पर सीएम स्तर पर समीक्षा कार्यक्रम राज उन्नति को लागू किया है। इसके साथ ही श्रीनिवास ने पीएम-सेतू योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विद्याधरनगर आईटीआई व पीएम कुसुम योजना के लिए भूपेड़ा दौरे की जानकारी भी दी। उन्होंने केबिनेट सेक्रेट्री को बताया की पीएम सेतु के तहत राज्य में दस लाख रोजगार की संभावना है। वहीं पीएम कुसुम योजना के साथ राजस्थान में पॉवर सरप्लस की स्थिति के साथ ही राज्य में हो रहे नवाचारों के बारे में भी बताया।
