जयपुर मेट्रो फेज-2 को जल्द मिलेगी केन्द्र की मंजूरी

केन्द्रीय गृह सचिव गोविन्द मोहन के साथ मुलाकात में मुख्य सचिव ने राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय के जयपुर कैम्पस के बारे में चर्चा की। कृषि सचिव देवेश चतुर्वेदी से कृषि भवन में मुलाकात के दौरान राजस्थान में कृषि प्रौद्योगिकी की प्रगति और ग्राम 2026 के लिए सहयोग के साथ ही केंद्रीय अनुदानों को जारी करने का आग्रह भी किया। केन्द्रीय डीओपीटी सचिव रचना शाह के साथ मुलाकात के दौरान मिशन कर्मयोगी, प्रदेश में कैडर प्रबंधन जैसे विषयों पर चर्चा हुई। गौरतलब है कि प्रदेश के कुछ अधिकारियों की राज्य में वापसी के लिए केन्द्र को अनुरोध किया हुआ है। एमएसएमई सचिव सुभाष चंद्र लाल दास से मुलाकात में प्रदेश में एमएसएमई के लिए बैंको से अधिक ऋण उपलब्ध करवाने के मुददे पर चर्चा हुई। इसके अलावा पंचायती राज सचिव से मुलाकात कर उन्हें राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों की तैयारियों के बारे में जानकारी दी। मुख्य सचिव ने इससे पहले जनगणना को लेकर हुए मुख्य सचिवों और राज्य के नोडल अधिकारियों के सम्मेलन में भी हिस्सा लिया। जिसमें जनगणना की प्रक्रिया को लेकर चर्चा की गई।