JEE Advanced 2021: अब जेईई एडवांस को भी स्थगित करना होगा, हमारे पास और कोई विकल्प नहीं

JEE Advanced 2021: कोरोना महामारी की वजह से सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं से लेकर प्रोफेशनल संस्थानों के एग्जाम भी आयोजन करना भी मुश्किल हो गया है। यही वजह है कि जेईई मेन ( JEE Main ) अप्रैल और मई 2021 सत्रों को अगली सूचना तक स्थगित करने के बाद से जेईई एडवांस 2021 ( JEE Advanced 2021 ) के आयोजन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। फिलहाल जेईई एडवांस परीक्षा 3 जुलाई, 2021 को आयोजित होने वाली है।

जेईई एडवांस की तारीख को आगे बढ़ाना होगा

आईआईटी ( IIT Hyderabad ) हैदराबाद के निदेशक और जेईई एडवांस दक्षिण क्षेत्र हैदराबाद के समन्वयक बीएस मूर्ति ने बताया है कि अगर जेईई एडवांस शेड्यूल के मुताबिक आयोजित करने के लिए जरूरी है कि जेईई मेन का एक सत्र मई और दूसरा सत्र जून में आयोजित हो। लेकिन ऐसा हो पाना संभव नहीं है। कोरोना की वजह से जेईई मेन परीक्षा स्थगित कर है। ऐसे में ज्यादा संभावना है कि जेईई एडवांस परीक्षा की तारीख को भी आगे बढ़ाना होगा।

JEE Advanced 2021: हमारे पास और कोई विकल्प नहीं

दक्षिण क्षेत्र की तरह आईआईटी बॉम्बे और जेईई पश्चिम क्षेत्र के समन्सवयक, IIT गुवाहाटी और जेईई उत्तर-पूर्व के समन्वयक और IIT कानपुर जेईई मध्य क्षेत्र के समन्यवयकों ने भी राय जाहिर की है। वहीं इंडियन एक्सप्रेस ने नाम न छापने की शर्त का हवाला देते हुए कहा कि उत्तर-मध्य क्षेत्र में स्थित एक आईआईटी के निदेशक का कहना है कि कोरोना वायरस के बीच प्रवेश परीक्षा के आयोजन को लेकर बहुत अनिश्चितता है। कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं भी स्थगित कर दी गई हैं। नए कार्यक्रम के बारे में कोई अपडेट नहीं आया है। इसलिए जेईई एडवांस 2021 को स्थगित करना होगा। हमारे पास इसके सिवाय और कोई विकल्प नहीं है।

बता दें कि 2020 में COVID-19 के प्रकोप के कारण JEE मेन परीक्षा को भी टाल दिया गया था। जेईई मेन 2020 1 से 6 सितंबर के दौरान आयोजित किया गया था। इसके बाद जेईई एडवांस 2020 27 सितंबर को आयोजित किया गया था।

Web Title: jee advanced 2021 likely to be postponed