कन्हैया संग बेटों ने देखी फिल्म, पिता की मौत का सीन देख रो पड़े

उदयपुर. तीन साल पहले हुए उदयपुर के चर्चित कन्हैयालाल हत्याकांड पर बनी फिल्म 'उदयपुर फाइल्स' आखिर शुक्रवार को रिलीज हो गई। उदयपुर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच तीन थियेटर में फिल्म के शो हुए। कन्हैयालाल के बेटे यश और तरुण साहू पिता की तस्वीर लेकर फिल्म देखने पहुंचे। पिता की मौत और मां की पीड़ा का सीन देखकर दोनों बेटे रो पड़े। ऐसे ही सीन नहीं देख पाने की वजह से कन्हैया की पत्नी यशोदा थियेटर नहीं पहुंची।सरकार की अनुमति के बाद फिल्म उदयपुर सहित देशभर के 4500 स्क्रीन पर शुक्रवार को रिलीज हुई। फिल्म के विवादों में रहने की वजह से एहतियातन जगह-जगह पुलिस बल तैनात रहा। फिल्म खत्म होने के साथ ही थियेटर में भारत माता के जयकारे गूंज उठे। लोगों ने कन्हैयालाल अमर रहे... जैसे नारे भी लगाए। फिल्म देखने वालों में ज्यादातर तादाद हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं की रही। दर्शकों ने फिल्म सेंसरशिप में कई अहम बिंदुओं पर कट लगने का अफसोस जताया, वहीं कन्हैया की कहानी पर और भी फिल्म बनने की उम्मीद जमाई। दर्शकों ने कहा कि फिल्म में हकीकत को सहजता से दिखाया है।