8 अगस्त 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

नई दिल्ली

कन्हैया संग बेटों ने देखी फिल्म, पिता की मौत का सीन देख रो पड़े

उदयपुर फाइल्स : कड़े सुरक्षा इंतजाम के बीच रिलीज हुई फिल्म

नई दिल्ली

ANUJ SHARMA

Aug 08, 2025

उदयपुर. तीन साल पहले हुए उदयपुर के चर्चित कन्हैयालाल हत्याकांड पर बनी फिल्म 'उदयपुर फाइल्स' आखिर शुक्रवार को रिलीज हो गई। उदयपुर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच तीन थियेटर में फिल्म के शो हुए। कन्हैयालाल के बेटे यश और तरुण साहू पिता की तस्वीर लेकर फिल्म देखने पहुंचे। पिता की मौत और मां की पीड़ा का सीन देखकर दोनों बेटे रो पड़े। ऐसे ही सीन नहीं देख पाने की वजह से कन्हैया की पत्नी यशोदा थियेटर नहीं पहुंची।सरकार की अनुमति के बाद फिल्म उदयपुर सहित देशभर के 4500 स्क्रीन पर शुक्रवार को रिलीज हुई। फिल्म के विवादों में रहने की वजह से एहतियातन जगह-जगह पुलिस बल तैनात रहा। फिल्म खत्म होने के साथ ही थियेटर में भारत माता के जयकारे गूंज उठे। लोगों ने कन्हैयालाल अमर रहे... जैसे नारे भी लगाए। फिल्म देखने वालों में ज्यादातर तादाद हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं की रही। दर्शकों ने फिल्म सेंसरशिप में कई अहम बिंदुओं पर कट लगने का अफसोस जताया, वहीं कन्हैया की कहानी पर और भी फिल्म बनने की उम्मीद जमाई। दर्शकों ने कहा कि फिल्म में हकीकत को सहजता से दिखाया है।

बेटा बोला- 'फिल्म एक संदेश, न्याय मिलना बाकी'

फिल्म देखने के बाद यश ने कहा आतंकी मानसिकता वाले लोगों ने पिता की हत्या की। यही घटनाक्रम फिल्म में दिखाया है। उदयपुर फाइल्स फिल्म से एक संदेश है कि परिवार तीन साल से न्याय मांग रहा है, लेकिन अभी तक आरोपियों को सजा नहीं मिली है। देशवासी हमारा साथ दें, जिससे जल्द से जल्द आरोपियों को सजा मिल सके। दर्शकों से अपील है कि फिल्म को मनोरंजन के तौर पर नहीं, बल्कि एक परिवार की पीड़ा के तौर पर देखें।

कन्हैया के साथ 8 नंबर का संयोग

फिल्म देखने के दौरान बेटों ने पिता की तस्वीर जिस सीट पर रखी थी, उसका नंबर 8 था। फिल्म भी 8वें महीने की 8 तारीख को रिलीज हुई है। यही नहीं कन्हैयालाल की जन्म तारीख 28 और मृत्यु भी 28 तारीख को हुई। लिहाजा इनमें भी 8 अंक आता है।

खबर शेयर करें:

Published on:

08 Aug 2025 11:57 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / कन्हैया संग बेटों ने देखी फिल्म, पिता की मौत का सीन देख रो पड़े

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Iran Israel Conflict Latest Updates

Ahmedabad Air India Plane Crash

India Vs Eng Test

Top Categories

स्वास्थ्य

मनोरंजन

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.