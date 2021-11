सामने आई करण कुंद्रा की रियल लाइफ गर्लफ्रेंड? तेजस्वी नहीं ये है वो शख्स

बिग बॉस के हर सीजन में दर्शकों को एक लव एंगल तो देखने को मिल ही जाता है और सीजन के अंत तक वो कपल चर्चा का विषय रहता है। अब बिग बॉस के 15वें सीजन में करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश की नज़दीकियां इन दिनों काफी चर्चा में हैं। इस रियालिटी शो में दोनों इशारों-इशारों में अपनी मोहब्बत का इज़हार कर चुके हैं।

हाल ही में नेहा भसीन संग एक झगड़े के दौरान तेजस्वी ने करण को अपना ब्वॉयफ्रेंड तक कह डाला। हालांकि कुछ लोग करण और तेजस्वी के बीच कैमिस्ट्री को क्यूट बता रहे हैं तो वहीं कुछ फेक।

इस बीच एक खबर तेजी से वायरल हो रही है। इस खबर के अनुसार करण, तेजस्वी को धोखा दे रहे हैं क्योंकि बाहर की दुनिया में वो अपनी को-स्टार योगिता बिहानी को डेट कर रहे हैं। हालांकि योगिता की तरफ से इन खबरों को लेकर कोई बयान सामने नहीं आया है, लेकिन करण की एक ख़ास दोस्त ने जरूर योगिता संग उनके अफेयर पर चुप्पी तोड़ी है।

Just to clear the air Karan is very vocal about his relationships and she is just a really good friend. It’s technically no one’s business but to bring someone else’s name in the picture is wrong. Please be kind.