इस कंटेस्टेंट पर फूटा कश्मीरा शाह का गुस्सा, सुनाई खरी-खोटी

बिग बॉस 15 के घर में तेजस्वी प्रकाश और करण कुंद्रा को बार-बार अपने रिश्ते की वजह से तेजस्वी प्रकाश और करण कुंद्रा को आलोचना और ट्रोलर्स का सामना करना पड़ता है। अब अभिनेत्री और बिग बॉस की एक्स कंटेस्टेंट कश्मीरा शाह ने इन दोनों के रिश्ते पर अपना गुस्सा जाहिर किया है।



आपको बता दें कि कश्मीरा शाह सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रहती हैं। वह बिग बॉस 15 से जुड़े हर मुद्दे पर इसके जरिए बेबाकी से अपनी राय देती रहती हैं। अब कश्मीरा शाह ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर तेजस्वी प्रकाश और करण कुंद्रा का एक वीडियो शेयर किया है। कश्मीरा शाह सोशल मीडिया के जरिए तेजस्वी प्रकाश की करण कुंद्रा के प्रति फीलिंग को लेकर सवाल खड़े किए हैं।

Was believing everything that #KaranKundrra said and was totally feeling #TejasswiPrakash till she spoke about how their love would be shown in the telecast. When one is in love how can your mind think about a telecast? I thought #lovewasblind #bb15 @ColorsTV @VootSelect pic.twitter.com/lecQcLTrZ5