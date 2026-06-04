Malviya nagar fire: रेखा गुप्ता सरकार का बड़ा ऐलान, मृतकों के परिजनों को 10 लाख और घायलों को मिलेगा 5 लाख का मुआवजा

Delhi govt compensation: दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने मालवीय नगर के एक होटल में लगी आग से पीड़ित लोगों के लिए मुआवजा राशि देने का ऐलान किया है। सरकार इस हादसे में मारे गए लोगों को 10 लाख और घायल हुए लोगों को 5 लाख रुपए का मुआवजा राशि देने की घोषणा की है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मुआवजा देने की घोषणा करते हुए कहा कि सरकार उन सभी पीड़ित परिवार के साथ खड़ी जिसने अपने परिजन को खोया है, कुछ घायल हुए हैं हम उनके साथ हैं। सरकार हर संभव मदद करती रहेगी। इससे पहले मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने साकेत स्थित मैक्स अस्पताल का दौरा कर इस दुखद अग्निकांड में घायल हुए लोगों से मुलाकात की। उन्होंने घायलों और उनके परिवार वालों से बातचीत की। इसके अलावा डॉक्टरों से घायल लोगों के इलाज के बारे में जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को सभी जरूरी मदद देने के निर्देश दिए हैं।