न सिस्टम जागा, न एंबुलेंस मिली: 7 किमी रिक्शे पर पत्नी का शव ढोता रहा गरीब मजदूर…स्वास्थ्य व्यवस्था की खुली पोल

आपको बता दें कि दिल को झकझोर देने वाली यह घटना हरियाणा के फरीदाबाद जिला अस्पताल की है। दरअसल, बिहार का रहने वाला एक परिवार फरीदाबाद के सारण गांव में एक कमरा किराए पर लेकर रहता था। गुनगुन नाम का व्यक्ति ऑटो चलाकर अपने परिवार का भरण-पोषण करता था। उसकी पत्नी पिछले तीन महीनों से टीबी से जूझ रही थी। इलाज के लिए वह उसे नियमित रूप से सिविल अस्पताल लेकर जाता था। गुनगुन के मुताबिक, पत्नी को बेहतर इलाज के लिए बड़े अस्पतालों में भी रेफर किया गया था, लेकिन वहां से भी कोई खास सुधार नहीं हुआ। पत्नी को बचाने के लिए ऑटो चालक ने अपनी पूरी कमाई खर्च कर दी थी। बुधवार को भी वह हमेशा की तरह इलाज के लिए पत्नी को अस्पताल लेकर आया था, लेकिन इसी दौरान महिला की मौत हो गई।