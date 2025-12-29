मकान मालिक ने 300 से सीधे 10 लाख कर दिया किराया, हाईकोर्ट ने भी किया सपोर्ट, सिविल कोर्ट का फैसला रद

दरअसल, सिविल कोर्ट में झटका मिलने के बाद मकान मालिक ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया। याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर की खंडपीठ मामले को बारीकी से समझा। इसके बाद खंडपीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट की धारा 4, 6 और 9 मानक किराया (स्टैंडर्ड रेंट) तय करने से संबंधित थीं। इन धाराओं को पहले ही असंवैधानिक घोषित किया जा चुका है। इसके बाद मानक किराया तय करने के लिए कानून में कोई स्पष्ट व्यवस्था नहीं बची है। इसलिए यह मामला ‘वैधानिक शून्यता’ (Statutory Vacuum) के अंतर्गत आता है। खंडपीठ ने आगे कहा कि जब किसी विशेष कानून में विवाद का उपचार उपलब्ध नहीं है तो सिविल कोर्ट का अधिकार क्षेत्र स्वतः एक्टिव रहता है। इसलिए बाजार दर पर किराये की वसूली से जुड़े दावों की सुनवाई सिविल कोर्ट में की जा सकती है।