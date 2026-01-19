दिल्ली में पांच दिन नहीं मिलेगी शराब, रेखा सरकार के आबकारी विभाग ने जारी किया आदेश, जानें क्या है कारण?

दरअसल, रेखा सरकार के आदेश पर आबकारी विभाग ने आगामी त्योहारों और विशेष दिनों को देखते हुए यह आदेश जारी किया है। दिल्ली आबकारी विभाग की अधिसूचना के अनुसार 26 जनवरी से 31 मार्च तक कुल पांच दिन ड्राई-डे घोषित किए गए हैं। इन तिथियों पर शराब की खुदरा दुकानों, बार, क्लब और अन्य संबंधित प्रतिष्ठानों में शराब की बिक्री, परोसने और वितरण पर पूर्ण प्रतिबंध लागू रहेगा। इनमें 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस, 15 फरवरी को महाशिवरात्रि, 21 मार्च को ईद-उल-फितर, 26 मार्च को रामनवमी और 31 मार्च को महावीर जयंती पर पूर्ण रूप से शराब की दुकानें बंद रहेंगी। यानी इन सभी दिनों में जनता के लिए शराब की उपलब्धता पूरी तरह से बंद रहेगी और नियमों का उल्लंघन करने पर संबंधित लाइसेंसधारकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।