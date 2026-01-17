40 हजार महीना किराए पर लिया मकान और…कॉल सेंटर की आड़ में चल रहे ‘गंदे खेल’ का भंडाफोड़

नोएडा एडीसीपी शैव्या गोयल की मानें तो आरोपी कॉल सेंटर से आम लोगों को फोन करते थे। इस दौरान आरोपी खुद को बीमा कंपनी, बैंक या निवेश सलाहकार बताकर लोगों को भारी मुनाफे का झांसा देते थे। इसके बाद उनसे पांच हजार से एक लाख रुपये तक निवेश कराने के नाम वसूले जाते। इस धन को अलग-अलग खातों में जमा कराया जाता था। पुलिस सूत्रों का कहना है कि आरोपियों ने अब तक समय से पहले बीमा पॉलिसी का भुगतान और रियल एस्टेट में भारी मुनाफे का लालच देकर 500 लोगों से ठगी कर चुके हैं। पुलिस ने अब तक चार खातों को फ्रीज कराया है, जिनमें करीब 80 लाख रुपये जमा हैं।