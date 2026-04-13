पीएम के पहुंचने से पहले एलिवेटेड फ्लाईओवर पर बड़ा हाद्सा, रूट डायवर्ट

डायवर्जन के तहत अब जिन लोगों को मुजफ्फरनगर से देहरादून जाना है उन्हें रामपुर तिराहा से पुरकाजी मंगलौर और रुड़की होते हुए हरिद्वार जाना होगा। जो लोग मुजफ्फरनगर से देवबंद से या नागल से देहरादून जाना चाहते हैं उन्हें कोलकी बाईपास से गागलहेड़ी और फिर भगवानपुर जाना होगा। इसके बाद रुड़की जाना होगा और फिर हरिद्वार जा पाएंगे। जिन लोगों को सहारनपुर से देहरादून जाना है उन्हें गागलहेड़ी तिराहे से भगवानपुर के लिए प्रस्थान करना होगा। फिर रुड़की से हरिद्वार होते हुए देहरादून जाएंगे। बेहट से या छुटमलपुर से अगर कोई देहरादून जाना चाहता है तो उसे बड़कला अंडरपास से भगवानपुर जाना होगा फिर रुड़की हरिद्वार और फिर देहरादून पहुंचेंगे। यमुनानगर से अगर किसी को देहरादून जाना है तो पोंटा साहिब मार्ग से जाना होगा। एलिवेटेड रोड के उद्घाटन की वजह से रविवार शाम 6:00 बजे से यह राइट डायवर्जेंट लागू हो गया था जो 14 अप्रैल के शाम 4:00 बजे तक प्रभावी रहेगा। इसी के चलते देहरादून आने जाने वाले वाहनों के लिए यह रास्ता पूरी तरह से बंद कर दिया गया है।