6 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नई दिल्ली

यूपी नंबर की कार से आया था, दिल्ली विधानसभा में घुसकर ‘गुलदस्ता’ छोड़ने वाला शख्स गिरफ्तार

Delhi Assembly Security Breach: देश की राजधानी में सोमवार को उस वक्त हड़कंप मच गया जब दिल्ली विधानसभा की सुरक्षा घेरे को तोड़ते हुए एक यूपी नंबर की अज्ञात कार परिसर के भीतर जा घुसी। दोपहर के समय हुई इस घटना ने हाई-प्रोफाइल विधानसभा क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। [&hellip;]

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Imran Ansari

Apr 06, 2026

Delhi Assembly, ANI फोटो

Delhi Assembly Security Breach: देश की राजधानी में सोमवार को उस वक्त हड़कंप मच गया जब दिल्ली विधानसभा की सुरक्षा घेरे को तोड़ते हुए एक यूपी नंबर की अज्ञात कार परिसर के भीतर जा घुसी। दोपहर के समय हुई इस घटना ने हाई-प्रोफाइल विधानसभा क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि, दिल्ली पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और वारदात में इस्तेमाल की गई गाड़ी को भी जब्त कर लिया है।

जानकारी के अनुसार, यह पूरी घटना सोमवार दोपहर करीब 2:30 बजे की है। एक तेज रफ्तार कार, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर आगरा (UP 80) का बताया जा रहा है, अचानक विधानसभा के गेट संख्या-2 पर पहुंची। चालक ने सुरक्षा बैरियर की परवाह न करते हुए गेट को जोरदार टक्कर मारी और उसे तोड़ते हुए सीधे परिसर के भीतर दाखिल हो गया। अचानक हुई इस टक्कर से वहां तैनात सुरक्षाकर्मियों में अफरा-तफरी मच गई।

विधानसभा अध्यक्ष के ऑफिस तक पहुंचा आरोपी

सुरक्षा में सबसे बड़ी चूक तब सामने आई जब आरोपी गाड़ी लेकर सीधे दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता के कार्यालय की ओर बढ़ गया। घटना को अपनी आंखों से देखने वालों ने बताया कि आरोपी ने वहां एक गुलदस्ता भी रखा। यह हरकत जितनी हैरान करने वाली थी, उतनी ही संदेहास्पद भी क्योंकि वह प्रतिबंधित क्षेत्र में इतनी आसानी से पहुंचने में सफल रहा। वारदात को अंजाम देने के तुरंत बाद आरोपी अपनी कार समेत मौके से फरार होने में कामयाब रहा। इस घटना के बाद से पूरे विधानसभा परिसर में हड़कंप मच गया और सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े होने लगे।

आगरा रजिस्ट्रेशन की थी गाड़ी

ताजा अपडेट के मुताबिक, आगरा रजिस्ट्रेशन नंबर वाली एक संदिग्ध कार दोपहर करीब 2:30 बजे दिल्ली विधानसभा के गेट नंबर-2 पर जोरदार टक्कर मारते हुए फरार हो गई। सुरक्षा व्यवस्था में बड़ी चूक का मामला तब सामने आया जब यह जानकारी मिली कि विधानसभा परिसर में जबरन दाखिल होने के बाद चालक सीधे विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता के कार्यालय की ओर बढ़ा। वहां उसने एक गुलदस्ता भी छोड़ा, जो इस पूरी घटना को और अधिक रहस्यमयी बना देता है। दिल्ली पुलिस ने इस दुस्साहस को गंभीरता से लेते हुए सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गाड़ी और आरोपी गिरफ्तार कर लिया है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

दिल्ली ब्लास्ट

Published on:

06 Apr 2026 05:16 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / यूपी नंबर की कार से आया था, दिल्ली विधानसभा में घुसकर ‘गुलदस्ता’ छोड़ने वाला शख्स गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

‘कोर्ट है नौटंकी का मंच नहीं’, दिल्ली हाईकोर्ट में जोरदार बहस, अरविंद केजरीवाल ने की जज बदलने की मांग

Kejriwal demands change of judge heated debate in Delhi High Court
नई दिल्ली

Weather Alert: आंधी-तूफान से फिलहाल राहत नहीं, 7 से 10 अप्रैल तक इन राज्यों में होगी झमाझम बारिश

hindi news website com weather alert rain hailstorm delhi up 7 to 10 april 2026
नई दिल्ली

दिल्ली विधानसभा में घुसे उपद्रवी, स्पीकर की कार पर स्याही फेंककर फरार

Major security lapse at Delhi Assembly ink thrown at Speaker's car
नई दिल्ली

HC में जज से खुद बहस करेंगे अरविंद केजरीवाल? दिल्ली शराब घोटाला मामले में नया मोड़

Arvind Kejriwal will personally debate with judge Delhi High Court
नई दिल्ली

‘मुस्लिम छात्रों को बाहर निकाल दो, 13 बम लगाए हैं’, दिल्ली यूनिवर्सिटी के रामजस कॉलेज में ब्लास्ट करने की चेतावनी

Blast warning issued at Delhi University's Ramjas College
नई दिल्ली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.