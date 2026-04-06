यूपी नंबर की कार से आया था, दिल्ली विधानसभा में घुसकर ‘गुलदस्ता’ छोड़ने वाला शख्स गिरफ्तार

सुरक्षा में सबसे बड़ी चूक तब सामने आई जब आरोपी गाड़ी लेकर सीधे दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता के कार्यालय की ओर बढ़ गया। घटना को अपनी आंखों से देखने वालों ने बताया कि आरोपी ने वहां एक गुलदस्ता भी रखा। यह हरकत जितनी हैरान करने वाली थी, उतनी ही संदेहास्पद भी क्योंकि वह प्रतिबंधित क्षेत्र में इतनी आसानी से पहुंचने में सफल रहा। वारदात को अंजाम देने के तुरंत बाद आरोपी अपनी कार समेत मौके से फरार होने में कामयाब रहा। इस घटना के बाद से पूरे विधानसभा परिसर में हड़कंप मच गया और सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े होने लगे।