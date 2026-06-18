नागपुर जबरन धर्म परिवर्तन मामला: मध्य प्रदेश से मौलवी गिरफ्तार, वायुसेना अधिकारी की पत्नी को बंधक बनाकर निकाह कराने का आरोप

इस मामले में दर्ज की गई एफआईआर के मुताबिक, 24 साल की पीड़िता, जो एक जो एक वायुसेना अधिकारी की पत्नी है, उनकी मुलाकात अपने पुराने सहपाठी अयाज मदारे से हुई थी। आरोप है कि 8 फरवरी 2025 को एक होटल में मुलाकात के दौरान अयाज ने उसकी ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिला दिया, जिसके बाद महिला के बेहोश होने पर उसने उसके आपत्तिजनक फोटो और वीडियो बना लिए। शिकायत में कहा गया है कि आरोपी ने बाद में इन्हीं तस्वीरों और वीडियो के आधार पर महिला को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर सामग्री वायरल करने और उसके पति को भेजने की धमकी देकर आरोपी ने कथित तौर पर 4 लाख रुपए वसूले तथा लंबे समय तक उसका यौन शोषण किया। इसी मामले में पुलिस ने जांच तेज करते हुए मुख्य आरोपी और कथित जबरन धर्म परिवर्तन से जुड़े अन्य लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है।