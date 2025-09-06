गमगीन माहौल में बेटे ने किया पिता का अंतिम संस्कार, दो दिन बाद घर में बैठा मिला पूजन, बेसुध हो गई पत्नी

Gurugram: क्या कभी आपने सुना है कि किसी व्यक्ति का अंतिम संस्कार हो जाए और दो दिन बाद वही शख्स अपने घर लौट आए? यह किसी फिल्मी कहानी जैसा लगता है, लेकिन गुरुग्राम में बिल्कुल ऐसा ही हुआ। यहां एक 47 साल का व्यक्ति अंतिम संस्कार के दो दिन बाद जिंदा घर लौट आया। उसे परिजनों ने दो दिन पहले मृत समझकर श्मशान घाट तक पहुंचा दिया और अस्थियां तक विसर्जित कर दीं। अचानक जीवित अवस्था में घर लौट आया। यह घटना न केवल परिवार बल्कि पूरे इलाके के लिए किसी चमत्कार साबित हो रही है। दूसरी ओर पुलिस के लिए उस शव की पहचान करना चुनौती बन गया है, जो कुछ दिन पहले झाड़ियों में लावारिस मिला था।