नई दिल्ली

दिल्ली में अवैध विदेशी पर शिकंजा, पनाह देने में फंसा मकान मालिक, पूछताछ में बड़ा खुलासा

Delhi: दिल्ली पुलिस ने एक नाइजीरियाई युवक को गिरफ्तार किया है। वह अवैध रूप से एक मकान में छिपकर रह रहा था। ‌अवैध विदेशी को पनाह देने में मकान मालिक पर भी मुकदमा दर्ज किया गया है।

नई दिल्ली

Vishnu Bajpai

Sep 06, 2025

Delhi: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में छिपकर रह रहे नाइजीरिया के एक युवक को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यह युवक अवैध रूप से दिल्ली में रह रहा था। यही नहीं, जिस मकान मालिक ने उसे अपने घर पर रहने की जगह दी थी, दिल्ली पुलिस ने उसपर भी मुकदमा दर्ज किया है। यह मामला नीलोठी एक्सटेंशन इलाके का है, जहां पुलिस ने गुप्त सूचना पर छापेमारी की। इस दौरान कॉलोनी में भी हड़कंप मचा रहा।

कैसे हुआ खुलासा?

शनिवार को दिल्ली पुलिस को सूचना मिली कि चंदर विहार इलाके में एक विदेशी नागरिक बिना वैध कागजात के रह रहा है। पुलिस टीम ने तुरंत कार्रवाई की और बताई गई जगह पर पहुंचकर छापा मारा। संदिग्ध ने मौके से भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिसकर्मी उसे पकड़ने में सफल रहे। दिल्ली पुलिस का कहना है कि राजधानी में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों पर लगातार नकेल कसी जाएगी।

पूछताछ में हुआ बड़ा खुलासा

गिरफ्तार व्यक्ति ने अपना नाम चुक्वुएबुका बताया और यह भी स्वीकार किया कि वह नाइजीरिया का निवासी है। जब उससे पासपोर्ट या वीजा दिखाने को कहा गया तो उसके पास कोई वैध दस्तावेज नहीं मिला। उसने माना कि उसका वीजा पहले ही खत्म हो चुका है। इसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर नरेला के सेवा सदन डिटेंशन सेंटर भेज दिया।

मकान मालिक पर भी गिरी गाज

जांच में पता चला कि मकान मालिक ने बिना दस्तावेज चेक किए इस विदेशी को घर में जगह दी थी। इस लापरवाही के कारण उसके खिलाफ निहाल विहार थाने में विदेशी अधिनियम, 1946 की धारा 14(सी) के तहत मामला दर्ज कर लिया गया। पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि कहीं इस तरह की और गतिविधियां इलाके में तो नहीं चल रही हैं। फिलहाल चुक्वुएबुका को डिटेंशन सेंटर में रखा गया है और उसके देश वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

Updated on:

06 Sept 2025 02:13 pm

Published on:

06 Sept 2025 02:12 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / दिल्ली में अवैध विदेशी पर शिकंजा, पनाह देने में फंसा मकान मालिक, पूछताछ में बड़ा खुलासा

