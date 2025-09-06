दिल्ली में अवैध विदेशी पर शिकंजा, पनाह देने में फंसा मकान मालिक, पूछताछ में बड़ा खुलासा

जांच में पता चला कि मकान मालिक ने बिना दस्तावेज चेक किए इस विदेशी को घर में जगह दी थी। इस लापरवाही के कारण उसके खिलाफ निहाल विहार थाने में विदेशी अधिनियम, 1946 की धारा 14(सी) के तहत मामला दर्ज कर लिया गया। पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि कहीं इस तरह की और गतिविधियां इलाके में तो नहीं चल रही हैं। फिलहाल चुक्वुएबुका को डिटेंशन सेंटर में रखा गया है और उसके देश वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।