लड़की से पहली मुलाकात पर 50 हजार रुपये का बिल…दिल्ली में डेटिंग स्कैम का खुलासा

Tinder Scam in Delhi: दिल्ली में ऑनलाइन डेटिंग से जुड़े ठगी के मामले तेजी से सामने आ रहे हैं। हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म रेडिट पर एक पोस्ट ने लोगों का ध्यान खींचा, जिसमें एक यूजर ने दावा किया कि उसकी पहली टिंडर डेट पर उससे धोखाधड़ी की गई। मामला कड़कड़डूमा इलाके का है, जहां एक कैफे में उसे खाने-पीने का 50,000 रुपये से ज्यादा का बिल थमा दिया गया। यह पोस्ट "टिंडर घोटाला, [PSA] टिंडर डेट पर ठगी हुई - कड़कड़डूमा (दिल्ली) में घोटाले करने वाले कैफे से सावधान रहें" शीर्षक से डाली गई थी, जिसने देखते ही देखते हजारों लोगों का ध्यान खींच लिया।