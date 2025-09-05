Patrika LogoSwitch to English

नई दिल्ली

लड़की से पहली मुलाकात पर 50 हजार रुपये का बिल…दिल्ली में डेटिंग स्कैम का खुलासा

Tinder Scam in Delhi: युवक ने बताया कि शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगा, लेकिन धीरे-धीरे स्टाफ उन्हें लगातार महंगे आइटम ऑर्डर करने के लिए दबाव डालता रहा।

नई दिल्ली

Vishnu Bajpai

Sep 05, 2025

Tinder scam in Delhi Hotel gave man Rs 50,000 bill on his first date
प्रतीकात्मक तस्वीर

Tinder Scam in Delhi: दिल्ली में ऑनलाइन डेटिंग से जुड़े ठगी के मामले तेजी से सामने आ रहे हैं। हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म रेडिट पर एक पोस्ट ने लोगों का ध्यान खींचा, जिसमें एक यूजर ने दावा किया कि उसकी पहली टिंडर डेट पर उससे धोखाधड़ी की गई। मामला कड़कड़डूमा इलाके का है, जहां एक कैफे में उसे खाने-पीने का 50,000 रुपये से ज्यादा का बिल थमा दिया गया। यह पोस्ट "टिंडर घोटाला, [PSA] टिंडर डेट पर ठगी हुई - कड़कड़डूमा (दिल्ली) में घोटाले करने वाले कैफे से सावधान रहें" शीर्षक से डाली गई थी, जिसने देखते ही देखते हजारों लोगों का ध्यान खींच लिया।

कैसे हुआ यह कथित घोटाला?

रेडिट यूजर के मुताबिक, उसकी टिंडर पर एक लड़की से मुलाकात हुई और उसने मिलने के लिए कड़कड़डूमा मेट्रो स्टेशन के पास एक कैफे चुना। यह कैफ़े पेट्रोल पंप के पास चावला बिल्डिंग की दूसरी मंजिल पर स्थित बताया गया। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगा, लेकिन धीरे-धीरे स्टाफ उन्हें लगातार महंगे आइटम ऑर्डर करने के लिए दबाव डालता रहा। यूजर ने लिखा, "हमें मेनू ठीक से दिखाया ही नहीं गया। हर बार वेटर खुद ही कुछ न कुछ सुझाता रहा। शाम तक जब बिल आया तो देखकर होश उड़ गए। कुल राशि 50 हजार रुपये से अधिक थी।"

Viral News: गर्लफ्रेंड का फोन बिजी मिला तो आशिक ने काट दी पूरे गांव की बिजली, जानें पूरा मामला
नई दिल्ली
boyfriend found girlfriend phone busy cut off electricity entire village viral news on social media
लड़के ने सबूत के तौर पर बिल भी शेयर किया।

उसने इसका सबूत देने के लिए बिल की तस्वीर भी साझा की। यूजर ने आरोप लगाया कि इलाके के कुछ कैफे जानबूझकर डेटिंग ऐप्स से मिलने वाले कपल्स को निशाना बनाते हैं और फिर उनसे अवास्तविक राशि वसूलते हैं। उसने दूसरों को चेतावनी दी कि ऐसे कम-ज्ञात कैफ़े से दूर रहें और हमेशा मिलने से पहले ऑनलाइन रिव्यू ज़रूर देखें।

पोस्ट पर लोगों की प्रतिक्रियाएं

यह पोस्ट 3,000 से अधिक लाइक्स के साथ वायरल हो गई और कई यूज़र्स ने अपने अनुभव साझा किए। इस दौरान एक यूजर ने कोलकाता का किस्सा सुनाते हुए बताया कि उसके रिश्तेदार के बेटे के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। उसने रेस्टोरेंट पर उपभोक्ता धोखाधड़ी का केस किया और अदालत ने उसके पक्ष में फैसला सुनाया। अदालत ने न सिर्फ रेस्टोरेंट को दोषी माना बल्कि छात्र को 75 हज़ार रुपये का मुआवजा भी दिलाया और रेस्टोरेंट पर डेढ़ लाख का जुर्माना लगाया।

दूसरे यूज़र ने सलाह देते हुए कहा "पहली डेट पर हमेशा किसी जानी-मानी कॉफ़ी चेन जैसे थर्ड वेव या ब्लू टोकाई में ही जाएँ। ठग कैफ़े आमतौर पर जगह का नाम नहीं बताते, वे बस कहते हैं कि मेट्रो स्टेशन पर मिलते हैं और फिर वाइब मैच करने वाली जगह चलते हैं।" तीसरे यूजर ने तंज कसते हुए कहा "हर महीने कोई न कोई ऐसी पोस्ट आती ही रहती है। लगता है ये स्कैम लगातार चल रहा है।"

क्यों बढ़ रहे हैं ऐसे मामले?

विशेषज्ञों का मानना है कि ऑनलाइन डेटिंग के बढ़ते चलन के साथ ठग भी नए तरीके निकाल रहे हैं। खासकर कम उम्र के लोग, जो पहली बार किसी से मिलते हैं, जल्दी फँस जाते हैं। कैफ़े या रेस्टोरेंट ऐसे मामलों में स्थानीय गैंग के साथ मिलकर भारी-भरकम बिल थमा देते हैं और दबाव डालकर पैसे वसूलते हैं।

क्या करें और कैसे बचें?

पहली मुलाकात हमेशा सार्वजनिक और जानी-मानी जगह पर करें। कैफे या रेस्टोरेंट का नाम पहले से पूछें और गूगल पर रिव्यू देखें। मेनू कार्ड देखकर ही ऑर्डर करें और उसकी तस्वीर अपने पास रखें। शक होने पर तुरंत पुलिस या उपभोक्ता फ़ोरम से शिकायत करें। दिल्ली के इस वाकये ने एक बार फिर साफ़ कर दिया है कि ऑनलाइन डेटिंग जितनी आसान दिखती है, उतनी ही जोखिमभरी भी हो सकती है। सावधानी और सतर्कता ही ऐसे घोटालों से बचने का सबसे बड़ा उपाय है।

Murder: सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती थी पत्नी, रिक्‍शा चालक पति ने गला घोटकर मार डाला, जानें पूरा मामला
नई दिल्ली
Delhi Murder

Delhi News

Updated on:

05 Sept 2025 12:26 pm

Published on:

05 Sept 2025 12:21 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / लड़की से पहली मुलाकात पर 50 हजार रुपये का बिल…दिल्ली में डेटिंग स्कैम का खुलासा

