उपराष्ट्रपति चुनाव का संदेश: संसद की राजनीति से दक्षिण के समीकरण तक

नई दिल्ली। उपराष्ट्रपति पद पर एनडीए के राधाकृष्णन की जीत सिर्फ औपचारिक परिणाम नहीं है। यह संसद की राजनीति, सत्ता समीकरण और विपक्ष की रणनीति—तीनों पर गहरा असर डालती दिख रही है। दक्षिण भारत में भाजपा और एनडीए की पकड़ अपेक्षाकृत कमजोर रही है। ऐसे में उपराष्ट्रपति जैसा बड़ा पद दक्षिण क्षेत्र के ओबीसी वर्ग को देने से राजनीति में नई संभावनाओं का दरवाजा खोलने की कोशिश की है।