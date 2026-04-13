गाने में बदमाश का महिमामंडन पड़ा भारी! मेवाती सिंगर असलम की बढ़ी मुश्किलें, हुआ केस दर्ज

Mewati singer Aslam case: हरियाणा के नूंह जिले में सोशल मीडिया पर वायरल एक गाने को लेकर पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। मेवाती सिंगर असलम के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस का कहना है कि इस गाने में अपराध से जुड़ी गतिविधियों को बढ़ावा देने वाली बातें दिखाई गई हैं। खासतौर पर एक बदमाश को हीरो की तरह पेश किया गया, जिससे यह मामला गंभीर बन गया। इस पूरे मामले की शुरुआत सोशल मीडिया पर गाने के तेजी से वायरल होने के बाद हुई।