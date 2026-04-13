गाने में बदमाश का महिमामंडन पड़ा भारी! मेवाती सिंगर असलम की बढ़ी मुश्किलें, हुआ केस दर्ज

मेवाती सिंगर असलम पर हुआ केस दर्ज (सोर्स-सोशल मीडिया)
Mewati singer Aslam case: हरियाणा के नूंह जिले में सोशल मीडिया पर वायरल एक गाने को लेकर पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। मेवाती सिंगर असलम के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस का कहना है कि इस गाने में अपराध से जुड़ी गतिविधियों को बढ़ावा देने वाली बातें दिखाई गई हैं। खासतौर पर एक बदमाश को हीरो की तरह पेश किया गया, जिससे यह मामला गंभीर बन गया। इस पूरे मामले की शुरुआत सोशल मीडिया पर गाने के तेजी से वायरल होने के बाद हुई।
दरअसल इस गाने में अवैध हथियार रखने, रंगदारी मांगने और गोलीबारी जैसी बातों का जिक्र किया गया है। इस मामले की शिकायत सोशल मीडिया सेल में तैनात सिपाही सुमित कुमार ने की है। उनका कहना है कि इस तरह के गाने कानून के खिलाफ हैं और समाज में डर का माहौल बना सकते हैं। साथ ही, ऐसे गाने युवाओं पर गलत असर डालते हैं, इसलिए पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया है।
मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और आरोपी की गिरफ्तारी की तैयारी चल रही है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, जल्द ही असलम को हिरासत में लिया जा सकता है। इसके साथ ही संबंधित यूट्यूब चैनल और फेसबुक अकाउंट को बंद कराने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।
जिला पुलिस अधीक्षक डॉ. अर्पित जैन ने पहले ही निर्देश जारी किए थे कि सोशल मीडिया पर आपराधिक प्रवृत्तियों को बढ़ावा देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इसी दिशा में यह कदम उठाया गया है। पुलिस ने साफ किया है कि आने वाले समय में भी इस तरह के मामलों पर नजर रखी जाएगी और दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी। अधिकारियों ने लोगों से भी अपील की है कि वे जिम्मेदारी से सोशल मीडिया का उपयोग करें।
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