13 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नई दिल्ली

6 लोगों की मौत ने छीनी खुशियां, बेटी के निकाह से पहले उठा पिता का जनाजा, बारातियों से भरी बस को ट्रक ने मारी टक्कर

Hapur road accident: हापुड़ में बारातियों से भरी बस को ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हुए। बेटी की शादी से पहले ही पिता की मौत से परिवार में मातम छा गया।

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Harshita Saini

Apr 13, 2026

hapur road accident barati bus hit by truck 6 dead father dies before daughter wedding

प्रतीकात्मक तस्वीर

Hapur road accident: दिल्ली-एनसीआर के हापुड़ जिले में रविवार देर रात एक बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ है। इस हादसे की वजह से पलभर में एक परिवार की खुशियां मातम में बदल गईं। आपको बता दें कि डासना निवासी इकराम कुरैशी के बेटे की बारात गुलावठी, बुलंदशहर से निकाह के बाद वापस लौट रही थी। रात को डेढ़ बजे के करीब धौलाना-मसूरी मार्ग पर तेज स्पीड से आ रहे एक ट्रक ने बारातियों से भरी बस को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें दूल्हे के पिता समेत 6 लोगों की मौत हो गई।

बारात की वापसी में हुआ हादसा

हादसा इतना भयानक था कि 6 लोगों की मौत के साथ 12 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। आसपास के लोगों ने तुरंत पुलिस और प्रशासन को सूचना दी। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। बस में बैठे किसी भी व्यक्ति को अंदाजा नहीं था कि यह सफर उनकी जिंदगी का सबसे भयानक अनुभव बन जाएगा और कुछ लोगों के लिए आखिरी यात्रा होगी।

घर में थी दो शादी

इकराम कुरैशी ने सोचा था कि वह अपने बेटे और बेटी की शादी एक साथ करेंगे। रविवार रात बेटे की शादी हो गई थी और अगले दिन बेटी की बारात आने वाली थी। घर में चारों तरफ खुशी का माहौल था और शादी की तैयारियां चल रही थीं। लेकिन इस हादसे ने सब कुछ बदल दिया। बेटी की विदाई से पहले ही पिता की मौत की खबर आ गई, जिससे पूरा परिवार टूट गया। जिस घर में खुशी और हंसी होनी थी, वहां अब सन्नाटा और रोने की आवाजें हैं। जिस घर में बेटी की शादी होने वाली थी, वहीं उस घर में शादी से पहले पिता का जनाजा उठेगा।

रेस्क्यू करने में लगा एक घंटा

हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और राहत-बचाव कार्य शुरू किया गया। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो बस ट्रक के नीचे बुरी तरह फंसी हुई थी। इसे निकालने के लिए पुलिस को हाईड्रा मशीन का सहारा लेना पड़ा। लगभग एक घंटे की मेहनत के बाद बस को अलग किया गया और अंदर फंसे लोगों को बाहर निकाला गया। घायलों का इलाज अस्पताल में जारी है और मृत लोगों के परिवार वालों को भी सूचना दे दी गई है।

ये भी पढ़ें

हर रेड से पहले हो जाती थी गायब! NDPS एक्ट में 11 केस वाली दिल्ली की ‘ड्रग क्वीन’ 2 महीने बाद गिरफ्तार
नई दिल्ली
delhi drug queen arrest shahdara kusum after 200 cctv 100 phone tracking

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

accident

accident death

Wedding

Published on:

13 Apr 2026 10:53 am

Hindi News / Delhi / New Delhi / 6 लोगों की मौत ने छीनी खुशियां, बेटी के निकाह से पहले उठा पिता का जनाजा, बारातियों से भरी बस को ट्रक ने मारी टक्कर

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

DU Attendance Rule: दिल्ली यूनिवर्सिटी में बायोमेट्रिक हाजिरी अनिवार्य, लेट लतीफी पर एक्शन, जानें नया टाइम टेबल

DU Biometric Attendance Rule, DU Employees Working Hours, Delhi University Attendance Circular 2026,
शिक्षा

सावधान! घर के बाहर लगे कैमरे भी बन सकते हैं दुश्मन की आंख

नई दिल्ली

पीएम के पहुंचने से पहले एलिवेटेड फ्लाईओवर पर बड़ा हाद्सा, रूट डायवर्ट

Delhi Dehradun express Way
नई दिल्ली

‘सीएम को तुरंत हटाना होगा शर्मनाक, इसलिए लाए गए नए LG,’ AAP के नेता ने BJP पर लगाए बड़े आरोप

rekha gupta controversy aap questions bjp cm choice and working strategy
नई दिल्ली

सीएम योगी मुजफ्फरनगर में करेंगे रोजगार मेले का उद्घाटन, युवाओं के लिए खुलेंगे द्वार

cm yogi
नई दिल्ली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.