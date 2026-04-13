6 लोगों की मौत ने छीनी खुशियां, बेटी के निकाह से पहले उठा पिता का जनाजा, बारातियों से भरी बस को ट्रक ने मारी टक्कर

इकराम कुरैशी ने सोचा था कि वह अपने बेटे और बेटी की शादी एक साथ करेंगे। रविवार रात बेटे की शादी हो गई थी और अगले दिन बेटी की बारात आने वाली थी। घर में चारों तरफ खुशी का माहौल था और शादी की तैयारियां चल रही थीं। लेकिन इस हादसे ने सब कुछ बदल दिया। बेटी की विदाई से पहले ही पिता की मौत की खबर आ गई, जिससे पूरा परिवार टूट गया। जिस घर में खुशी और हंसी होनी थी, वहां अब सन्नाटा और रोने की आवाजें हैं। जिस घर में बेटी की शादी होने वाली थी, वहीं उस घर में शादी से पहले पिता का जनाजा उठेगा।