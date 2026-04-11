हर रेड से पहले हो जाती थी गायब! NDPS एक्ट में 11 केस वाली दिल्ली की ‘ड्रग क्वीन’ 2 महीने बाद गिरफ्तार

पूछताछ में सामने आया कि इस गिरोह में कुसुम का पर्वार भी शामिल था। कुसुम इस पूरे गिरोह को चलाती थी। उसकी बेटियां दीपा और चीकू भी इसमें शामिल थीं, जो पहले ही पकड़ी जा चुकी हैं। इसके अलावा उसका भाई हरिओम और उसका साथी रवि भी इस काम में शामिल थे। कुसुम ने अपने अपराध की शुरुआत दिल्ली के सुल्तानपुरी से की थी, जहां वह पहले छोटे स्तर पर ड्रग्स बेचती थी। धीरे-धीरे उसने अपनी जान-पहचान बढ़ाई और अपना बड़ा नेटवर्क बना लिया। कुछ समय बाद उसका काम दिल्ली से बाहर दूसरे राज्यों तक भी फैल गया। छोटे काम से शुरू करके वह एक बड़े ड्रग गिरोह की लीडर बन गई।