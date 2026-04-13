‘3 घंटे में 15 RDX धमाके’, दिल्ली विधानसभा को बम से उड़ाने की धमकी, लिखा- किसी भी ब्राह्मण को DMK में शामिल नहीं होना चाहिए

आपको बता दें कि इस बार जो धमकी भरा मेल भेजा गया है उसमें बेहद भड़काऊ और अजीबोगरीब भाषा का इस्तेमाल किया गया है। इसमें कहा गया है कि धमाकों से पहले वहां मौजूद केवल मुस्लिम कर्मचारियों को तुरंत हटा लिया जाए। इसके अलावा, मेल में दक्षिण भारत की राजनीति, ब्राह्मण समुदाय और डीएमके (DMK) का जिक्र करते हुए बेहद आपत्तिजनक बातें लिखी गई हैं। ईमेल भेजने वाले ने एस.वी. शेखर का नाम लेते हुए आरोप लगाया है कि उन्हें 'बीजेपी ब्राह्मण एजेंट' के तौर पर भेजा गया है और इसी के विरोध में विधानसभा को उड़ाने की धमकी दी गई है।